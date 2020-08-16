В Алтайском крае и Республике Алтай в третий раз зацвел маральник

В Алтайском крае и Республике Алтай в третий раз за год зацвел маральник. Фотографии цветения растения опубликовала пресс-служба правительства Алтайского края.
В этом году первое цветение растения началось в апреле, на две недели раньше положенного срока. Второй раз маральник расцвел в июле – тогда об этом сообщил сотрудник Алтайского биосферного заповедника. И сейчас, в третий раз, распустившиеся цветки наблюдают в предгорных районах двух Алтаев.
Обычно повторное зацветание проходит осенью, однако в этом году из-за аномальной жары биологический ритм маральника сдвинулся на две недели. Кроме того, садоводы региона отмечают, что во многих огородах вновь распустили свои цветы черемуха, шиповник, садовая земляника и даже картошка.
Комментарии