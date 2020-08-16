В Барнауле за 80 миллионов продают трехэтажный коттедж в сосновом бору

Фото: avito.ru
В Барнауле продают коттедж в сосновом бору за 80 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке "Авито".
Трехэтажный дом находится на территории частного охраняемого поселка "Гринвуд", неподалеку от горнолыжного комплекса "Авальман". Все здания в этом районе построены в едином стиле, а в качестве плюсов продавец указывает дорогой дизайнерский ремонт и красивый ландшафтный дизайн.
Строение общей площадью в почти 414 квадратных метров расположено на участке в 12 соток, на котором так же есть гостевой дом. В комнатах есть мебель и необходимая техника, а во дворе – уютная зона для отдыха с мягким уголком и детской горкой.
Комментарии
Социальная реклама для богачей, ролик в интернете , свежак!
Это сколько же надо грибов собрать , чтобы "отбить " деньги на покупку такого домика?!
Видать за границу хозяева решили перебраться.
.бнулись? 80 млн??? За Это?
Лес выпилили, дом построили, жить не хотят, желающих на эти дома не будет за эти деньги, нужно опускать ценник вдвое. Спрашивается, зачем лес изуродовали. Там много уже коттеджей необитаемых, которые продаются по цене виллы в италии или испании. Барнаул - город глупостей.
Скорее не город глупостей, а болезнь гигантизма + а мне всё малоо...
В Гринвуде мало кто живет - купили, снесли все- ремонт, продажа.