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В Барнауле за 80 миллионов продают трехэтажный коттедж в сосновом бору

, ИА "Амител"
Меньше чем в 500 метрах от дома расположен горнолыжный спуск

Фото: avito.ru

В Барнауле продают коттедж в сосновом бору за 80 миллионов рублей. Объявление размещено на площадке "Авито".

Трехэтажный дом находится на территории частного охраняемого поселка "Гринвуд", неподалеку от горнолыжного комплекса "Авальман". Все здания в этом районе построены в едином стиле, а в качестве плюсов продавец указывает дорогой дизайнерский ремонт и красивый ландшафтный дизайн.

Строение общей площадью в почти 414 квадратных метров расположено на участке в 12 соток, на котором так же есть гостевой дом. В комнатах есть мебель и необходимая техника, а во дворе – уютная зона для отдыха с мягким уголком и детской горкой.

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.08.2020 19:23
Гость

Социальная реклама для богачей, ролик в интернете , свежак!

16.08.2020 19:34
ПЕТР

Это сколько же надо грибов собрать , чтобы "отбить " деньги на покупку такого домика?!

16.08.2020 19:39
- гость -

Видать за границу хозяева решили перебраться.

16.08.2020 19:42
- гость -

.бнулись? 80 млн??? За Это?

16.08.2020 19:50
Кукрыниксы

Лес выпилили, дом построили, жить не хотят, желающих на эти дома не будет за эти деньги, нужно опускать ценник вдвое. Спрашивается, зачем лес изуродовали. Там много уже коттеджей необитаемых, которые продаются по цене виллы в италии или испании. Барнаул - город глупостей.

16.08.2020 20:11
Doka

Скорее не город глупостей, а болезнь гигантизма + а мне всё малоо...

16.08.2020 20:27
Пионер

В Гринвуде мало кто живет - купили, снесли все- ремонт, продажа.

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