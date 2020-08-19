С бархатцами, горчицей и медом: нескучные рецепты соленых помидоров

Ароматные соленые помидоры — одна из самых любимых в России закусок. Их подают как на праздничный стол, так и просто дополняют обед или ужин. Если вы еще не начинали солить томаты на зиму, советуем вам попробовать это сделать по нашим рецептам.
Рецепт быстрой засолки помидоров с медом
Что потребуется?
- Помидоры — 1 кг
- Мед — 1 ст.л.
- Соль мелкая — 3 ч.л.
- Чеснок — 7-8 зубчиков
- Тмин черный — 2 ч.л.
- Укроп свежий — 1 пучок
- Кинза — 1 пучок
Как готовить?
Помидоры очистить от шкурки, разрезать пополам и посолить. Чеснок очистить и порубить тонкими пластинками. Зелень нашинковать. На дно миски вылить мед и присыпать тмином. Выложить томаты срезом вниз, посолить, посыпать чесноком, тмином и зеленью. Далее в той же последовательности выложить следующий слой. Накрыть тарелкой, поставить под гнет и оставить на сутки при комнатной температуре. После переложить в банку и хранить в холодильнике.
Помидоры с горчицей
Что потребуется?
- Помидоры — сколько уйдет
- Листья черной смородины — по вкусу
- Рассол: вода — 10 л, сахар — 2 ст., соль — 1 ст., лавровый лист — 15 шт., перец душистый горошком — 1 ч.л., перец черный горошком — 1 ч.л., порошок горчичный — 100 г
Как готовить?
Горошины перца размять. Листья смородины промыть и выстелить ими дно кастрюли. Помидоры промыть, уложить в кастрюлю и пересыпать листьями смородины. Для рассола на ведро воды взять 2 стакана сахара, стакан соли, 15 лавровых листьев и чайную ложку размятых горошин душистого и горького перца. Все прокипятить. Остудить рассол и добавить сухой горчицы. Размешать и оставить, пока жидкость не станет прозрачной и чуть желтоватой. Залить ею помидоры. Сверху положить чистую тряпочку и гнет. Помидоры будут готовы через 2-3 месяца.
Помидоры, фаршированные морковью и чесноком
Что потребуется?
- Помидоры - 6 кг
- Лук — 1,5 кг
- Морковь - 2 кг
- Томатный сок - 2-3 л
- Подсолнечное масло — 100 мл
- Чеснок - 2-3 головки
- Соль, зелень сельдерея, петрушки и укропа, чёрный и красный перец — по вкусу
Как готовить?
У помидоров срезать верхушку и с помощью чайной ложки извлечь мякоть. Очистить зубчики чеснока и подавить, морковь натереть на крупной тёрке, лук порезать колечками. Все это обжарить на сковороде, посолить и поперчить. Соединить с мелко порубленной зеленью и начинить томаты. Фаршированные помидоры аккуратно положить в банки, заранее обработанные, влить горячий томатный сок до верха ёмкости и поставить для стерилизации на 40-60 минут. После закуску закатать.
Помидоры с бархатцами
Что потребуется?
- Бархатцы — 2 цветка (для одной банки)
- Маленькие томаты — 2,5 кг
- Чеснок - 1 зубчик
- 2 укропных зонтика или листа смородины
- Уксус - 5 ч. л.
- Вода — 1 л
- Сахар - 4 ч. л.
- Крупнозернистая соль — 1 ст. л.
Как готовить?
Очистить от шелухи чеснок, промыть томаты, зелень и бархатцы. Для маринада в кипящую воду всыпать сахарный песок и соль, перемешать и дать ингредиентам раствориться. Разложить продукты по банкам, последними положить листья мяты или смородины и зонтик укропа.
Влить кипящий маринад к овощам, добавить уксус и поставить банку стерилизоваться на 10 минут. После закрутить крышку, перевернуть ёмкость с закуской и убрать в тепло. После перенести в прохладу.
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