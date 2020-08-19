Бизнесмен, давший взятку главному антикоррупционеру Барнаула, занимался алкоголем

Бизнесмен, который дал взятку в 250 тысяч рублей врио начальника ОЭБ и ПК УМВД по г. Барнаулу, долгое время занимался торговлей алкоголем. Имена действующих лиц резонансного уголовного дела стали известны amic.ru из собственных источников.
Согласно материалам, днем 16 июня 32-летний майор полиции Роман Лазарев в салоне автомобиля на Змеиногорском тракте получил через посредника 250 тысяч рублей от местного бизнесмена. За эти деньги руководитель антикоррупционного отдела барнаульской полиции должен был прекратить уголовное преследование предпринимателя, а также вернуть часть изъятого ранее имущества.
Согласно ЕГРИП, бизнесмену (его имя редакция amic.ru пока не может разглашать в интересах следствия — прим.авт.) разрешен лишь один вид деятельности — торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах. ИП было зарегистрировано в 2010 году, однако в конце 2017 года его ликвидировали.
Как уже сообщал amic.ru, о задержании врио начальника ОЭБ и ПК УМВД по г. Барнаулу стало известно во вторник, 18 августа. В ближайшее время майору Лазареву предъявят обвинение. Следователь намерен ходатайствовать о заключении высокопоставленного силовика под стражу.
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