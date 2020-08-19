Российские нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов

Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались президенту Владимиру Путину на предложение Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо топ-менеджеров компаний.
В начале августа газета сообщала, что Минфин подготовил поправки о пересмотре параметров НДД в нефтяной отрасли так, чтобы за три года в бюджет поступило около 200 миллиардов рублей, которые были недополучены в 2019 году от перешедших на этот налог месторождений. По данным "Коммерсанта", основные потери от законопроекта понесут "Газпром нефть" и "Роснефть".
Письмо к Путину подписали глава "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукойла" Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти" Наиль Маганов и "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов. Владельцы компаний уверены, что нововведения от ведомства "изменяют правила налогообложения, нарушая принцип финансовой стабильности".
В отрасли ожидали, что оценка эффективности и корректировка условий НДД пройдет спустя пять лет после начала эксперимента. Сами нефтяники считают налог эффективным и подчеркивают, что дополнительные инвестиции в месторождения, перешедшие на режим, составили 110 миллиардов рублей.
Между тем в июне замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что эксперимент лишил бюджет 213 миллиардов рублей доходов в прошлом году, назвав новый режим самой большой ошибкой в своей карьере.
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