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117 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае

, ИА "Амител"
32 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

117 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперативном штабе.

Больше четверти из них (32 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"На сегодняшний день проходят лечение – 1 187 человек, из них в госпиталях находятся 689 пациентов, амбулаторное лечение получают 498 пациентов", — уточнили в оперштабе.

Стоит отметить, что за последние сутки заболел еще 71 человек, в то время как вылечились – 28.

Общее число заболевших в регионе достигло 11 186 человек, выздоровевших — 9 696 человека. Летальный исход зафиксирован в 303 случаях.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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