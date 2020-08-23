117 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае

117 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперативном штабе.
Больше четверти из них (32 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"На сегодняшний день проходят лечение – 1 187 человек, из них в госпиталях находятся 689 пациентов, амбулаторное лечение получают 498 пациентов", — уточнили в оперштабе.
Стоит отметить, что за последние сутки заболел еще 71 человек, в то время как вылечились – 28.
Общее число заболевших в регионе достигло 11 186 человек, выздоровевших — 9 696 человека. Летальный исход зафиксирован в 303 случаях.
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