Двое подростков задушили восьмилетнюю девочку и выбросили тело в реку

В Уфе двое 12-летних подростков убили восьмилетнюю девочку во время игры, сообщает "Комсомольская правда".
Мать девочки забила тревогу после того, как ребенок не вернулся вовремя домой. Школьница была послушной и никогда не опаздывала, а потому женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы и отправилась на поиски сама. Через некоторое время тело обнаружили в реке случайные прохожие.
По предварительным данным, школьница погибла во время игры с двумя 12-летними мальчиками. Как признался один из них, он сжал ей шею руками и передавил сонную артерию. Пока неизвестно, была ли знакома девочка с подростками ранее или же познакомилась в день смерти.
На данный момент Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
послушная
познакомилась в день смерти
игры с удушением?
бедный ребенок
кошмар какой, как жить -то всем родителям после этого
в детстве так играли. Шарфом шею перетяшивали. Опасная игра
у нас в детстве не было таких игр
мама почему отпустила ребенка играть не пойми скем?????
мама почему отпустила ребенка играть не пойми скем?????
К сожалению, не все всегда можно просчитать, иначе не было бы несчастных случаев
Садюги малолетние дурачками прикинулись. И ведь уголовка только с 14 лет.
24.08.2020 11:37
- гость -
как такие ****, как вы, выживают? еще и взрослыми становятся? У вас инстинкта самосохранения в детстве вообще не было?
"во время игры" - это СО СЛОВ одного из убивших девочку мальчиков. Девочку нашли полностью голой. Зачем 12-летние мальчики раздели 8-летнюю девочку? Кто-то верит, что это была игра?
24.08.2020 13:34
- гость -
откуда инфа? вам сам мальчик сказал?
24.08.2020 13:44
- гость -
откуда инфа? вам сам мальчик сказал?
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Вы что как маленький? Новости не только Амик публикует.
«Была абсолютно голой»: стали известны подробности смерти 8-летней девочки из Уфы
Ну и пишите что там и там то написано, а то "как одна бабушка сказала".
24.08.2020 14:47
- гость -
Ну и пишите что там и там то написано, а то "как одна бабушка сказала".
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У вас проблемы с гуглом/яндексом? Мордочкой надо тыкать в блюдечко?