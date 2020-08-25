Из хаоса – в систему. Кто помогает предпринимателям Алтая увеличить доход

Иногда предприниматели сталкиваются с ситуацией: работы все больше, а доходы не увеличиваются. В таком случае можно получить помощь акселератора: эксперта, который предложит эффективные методики для развития бизнеса. Есть акселерационные мероприятия, где участники проходят конкурсный отбор. В Алтайском крае 20 августа 2020 года стартовала такая программа от центра "Мой бизнес".
"Каждый участник программы через обучение, экспертную поддержку и онлайн-трекинг получит возможность оптимизировать свой проект, выявить точки роста, повысить устойчивость социального бизнеса и в результате увеличить масштаб социального воздействия. Акселератор – это еще и как минимум 27 новых деловых контактов и команда единомышленников, которые разделяют ваши ценности", – отметила руководитель центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Ольга Власова.
Отбор прошли 27 социальных предпринимателей из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Для них разработаны четыре этапа: мастерские "Шаги успешных продаж" и "Эффективные бизнес-переговоры", тренинг "Эффективная презентация и публичное выступление" и презентация для потенциальных инвесторов, которая состоится 15 октября 2020 года.
Тренер проекта – Александр Захаров, ведущий тренер Фонда социальных инвестиций, эксперт в области повышения продаж и клиентского сервиса, сертифицированный тренер Министерства экономического развития РФ.
Участники уже прошли первую мастерскую "Шаги успешных продаж". Они изучили российский и международный опыт социального предпринимательства, узнали, как искать и дорабатывать идеи, рассмотрели техники по созданию продукта или услуги, обсудили проекты участников.
К следующей сессии предприниматели выполнят индивидуальные задания для развития и оптимизации своих проектов. Встреча пройдет 3 сентября 2020 года. Участники вместе с тренером изучат темы "Целевые рынки и ценностное предложение" и "Маркетинговая стратегия", а также продолжат работу над своими бизнес-проектами.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Комментарии
и презентация для потенциальных инвесторов, (с)
Это самое главное- втюхать свои фантазии,а потом-"не шмогла!"