Эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова назвала способы, с помощью которых можно добиться от начальства повышения заработной платы, сообщает Пятый канал.
Специалист обратила внимание, что требовать прибавки стоит исходя из объективных оценок, а не из эмоций. Доводы нужно аргументировать повышением квалификации, увеличением количества должностных обязанностей и приобретением новых знаний.
Кроме того, необходимо обратить внимание на рынок вакансий, дав понять, что можно найти новое место работы с большим окладом. "Еще есть вариант, если работник параллельно ищет работу и у него есть контроффер. Можно озвучить это и получить более привлекательные условия", – добавила Осетрова.
При этом начинать обсуждение повышения зарплаты нужно не с конфликта, а с аргументированного разговора. Следует заранее объяснить, почему вы заслуживаете большей заработной платы, указав свою ценность как профессионала.
Комментарии
В ответ на свои аргументы получишь контраргументы, что денег пока нет, нужно потерпеть, давай в следующем году поговорим
Ну конечно, работодатели очень не любят шантаж. А повысить ЗП можно только сменив должность или работу.