Семья владельца "Алтайского бройлера" вошла в топ-10 богатейших в РФ

В топ-10 богатейших семей России попал бизнес-клан, косвенно связанный с Алтайским краем, следует из данных издания Forbes.
Речь идет о семье Михайловых, владеющей агрохолдингом "Черкизово". Активы Лидии Михайловой оцениваются в 400 млн долларов, ее сыновей Евгения и Сергея – по 350 млн долларов, племянницы Людмилы – в 5 млн долларов. Это позволило семье Михайловых замкнуть топ-10 рейтинга.
Напомним, "Алтайский бройлер" в 2018 году вошел в состав группы компаний "Черкизово". Сумма сделки составила 4,6 миллиарда рублей.
В модернизацию предприятия на первом этапе вложили 250 млн рублей. Второй предусматривает вложение в развитие производства более 3,5 млрд рублей. Есть и планы, связанные с развитием других направлений.
Как ранее писал amic.ru, в этом году сменился богатейший семейный клан России. Теперь возглавляет список семья Ротенбергов.
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