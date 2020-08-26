Онищенко предупредил о новой угрозе в начале учебного года

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о возможности вспышек новых штаммов вируса гриппа с началом учебного года.
По словам депутата Госдумы, эпидситуация с COVID-19 позволяет даже в самых интенсивных очагах начать обучение в школах с 1 сентября. Онищенко напомнил, что дети переносят эту инфекцию "относительно нейтрально", но куда большую опасность представляет грипп.
"Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", – приводит слова Онищенко портал Ura.ru.
Депутат также напомнил, что коронавирус никуда не делся. Поэтому возвращаться к нормальной жизни необходимо с соблюдением мер защиты.
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