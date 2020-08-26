В Алтайском крае оштрафовали предпринимателя, который не выплатил зарплату работнику

40-летнего предпринимателя из Волчихинского района обязали выплатить судебный штраф и возместить не выплаченную работнику заработную плату, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"С августа по декабрь 2018 года предприниматель не выплатил в полном объеме заработную плату работнику в размере более 22 тысяч рублей. Имея реальную возможность на выплату в связи с наличием на счете предприятия денежных средств, мужчина тратил их на иные нужды", – говорится в сообщении.
Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину, а также возместил ущерб. За преступление, предусмотренное статьей "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы", бизнесмена оштрафовали на 6 тысяч рублей.
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