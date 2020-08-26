27 стран намерены приобрести российскую вакцину от COVID-19

Отечественное лекарство от коронавируса хотят приобрести многие страны мира, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
"27 стран мира выразили готовность купить российскую вакцину", – приводит РИА "Новости" слова Голиковой.
В частности, в покупке препарата заинтересованы Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла и Казахстан, отметила зампредседателя.
Также Голикова заявила, что "в России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом".
Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. По словам главы Национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, произвести необходимый для прививания россиян объем можно за 9-12 месяцев.
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