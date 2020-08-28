Ливни, грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 28 августа

Теплую, но ненастную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 28 августа, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +19°C до +24°C. Скорость ветра при порывах может достигать 17 м/с. На большей части территории кратковременные дожди, а местами ливни, грозы, град.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +19°C до +21°C. Ожидаются непродолжительный дождь и гроза. Синоптики отмечают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 9 м/с.
Ранее в региональном ЦГМС рассказали, какими будут ближайшие три дня. Согласно данным долгосрочных метеорологических прогнозов, это время сохранятся теплые дни.
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