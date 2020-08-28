В поисках скидки. Где найти промокоды на любые покупки в интернете

Раньше снижение цены указывало на брак или истекающий срок годности товара, а сейчас это распространенная промокампания. Многие настолько привыкли к акциям и программам лояльности, что вряд ли купят что-то без скидки. Одно из самых выгодных решений для покупателя – это промокод. Разберемся, что это такое, на примере сайта "Промокодус".
Что такое промокод?
Многие покупают в интернете все – от одежды до продуктов. Поэтому появились промокоды, которые пользователь обменивает на подарок или скидку.
Многие блогеры и знаменитости предлагают личные, именные промокоды. Но это не всегда удобно: их реклама попадается редко, и не всегда на нужный вам товар. Поэтому был создан агрегатор "Промокодус", на страницах которого уже есть все и по порядку.
Как найти нужную скидку?
"Промокодус" сделан так, чтобы вы быстро нашли нужный бренд или товар. Это можно сделать с помощью:
- поисковой строки – просто введите название торговой марки или товара, нажмите "найти", и сервис выдаст нужные результаты; это простая и привычная схема, которая есть практически на всех сайтах;
- раздела "Популярные предложения" – справа на экране можно увидеть множество разных логотипов, там собрано то, что чаще всего ищут пользователи;
- раздела "Новые предложения" – это группа новых партнеров, среди которых множество популярных наименований;
- рубрики "Категории" – например, вы хотите крем с хорошей скидкой, но не определились с производителем, в таком случае можно посмотреть категорию "Красота и здоровье" и среди множества предложений найти оптимальное.
Какие бывают промокоды?
Промокод – это не всегда скидка. Часто бывает, что по нему можно получить какой-то подарок или удвоить покупку за ту же цену.
Купоны могут быть доступными для всех и уникальными для новых посетителей. У некоторых промокодов срок действия ограничен: нужно следить за временем, чтобы не упустить выгоду.
Продавцы часто дарят купоны на первую покупку: клиент получает скидку и знакомится с товаром или услугой.
Как использовать промокод?
- Добавьте товар в "Корзину".
- Найдите поле "Промокод" и введите комбинацию.
- Ждите перерасчета цены с учетом скидки.
Если цена осталась прежней, убедитесь, что промокод написан без ошибок. Также нужно проверить срок годности купона. Обратите внимание на условия: например, нужно учесть минимальную сумму заказа или количество вещей. Кроме того, на некоторые товары промокод может не действовать.
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