Суббота, 29 Август, 12:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,64
€ 88,74
21°

980405 +0
Обь
145см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Депутаты отменили решение об увольнении главы района на Алтае

, ИА "Амител"
Отстранение от должности Андрея Мунатова суд признал незаконным
Андрей Мунатов / Фото: Ажуда.рф

Андрей Мунатов / Фото: Ажуда.рф

Депутаты Онгудайского райсовета вынесли постановление об отмене решения об увольнении главы района Андрея Мунатова, сообщают "Новости Горного Алтая".

Соответствующим образом проголосовали 12 народных избранников из 16 присутствовавших на рассмотрении вопроса.

Как ранее писал amic.ru, депутаты Онгудайского райсовета 28 апреля приняли решение об отставке Андрея Мунатова. "За" проголосовали 12 человек, еще пять выступили против.

Заявление в суд Мунатов подал сразу после принятия решения. Кроме того, и.о. прокурора района Алан Тадыров внес протест в райсовет. Он отметил, что при принятии решения депутаты нарушили федеральное законодательство.

Вердикт о восстановлении в должности Мунатова вынес Онгудайский районный суд. Судья признал увольнение незаконным и постановил отменить его. Решение суда вступило в силу.

Материалы по теме

  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.08.2020 11:34
- гость -

Буря в стакане

29.08.2020 11:54
- гость -

Какие законы.))))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
12:10
Какая погода в Алтайском крае будет в сентябре 1
11:33
Супергерой из "Мстителей" умер в 42 года 9
11:03
Депутаты отменили решение об увольнении главы района на Алтае 2
10:34
В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ 1
10:01
Алтайский налоговик похитил 4 млн и пытался подставить коллег 3
09:34
Цыганский барон из Бийска продал внучку известной семье ученых за 14 телевизоров 26
09:05
Плюс 148%. Спрос на ипотеку в Алтайском крае остается рекордно высоким 1
08:33
В Республике Алтай выявили еще 17 случаев заболевания COVID-19 3
08:02
Бабушкин ковер, бахрома и цепи. Как стильно одеваться осенью 2020 года 1
07:31
Онколог объяснил, как секс помогает уберечься от рака 7
07:01
Шукшинский фестиваль стартует на Алтае. Без гостей. И кинотеатры закрыты. Тогда как? 0
06:30
Лукашенко назвал Путина хорошим другом 12
06:01
Дожди, но не везде. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 августа 0
23:55
Такой день. Компенсации алтайским аграриям и рост спроса на кредиты 0
23:26
Электронные дипломы могут появиться в российских вузах 2
22:51
Подростка из Алтайского края наказали за рассылку интимных фото знакомой 0
22:19
Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального 8
21:21
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии 4
20:51
Власти Алтайского края выделили 87 миллионов рублей на закупку рециркуляторов школам 2
20:20
Путешественники назвали самые желанные для посещения страны после пандемии 0
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 152 1
19:15
29 августа алтайские военные дважды перекроют Чуйский тракт 8
18:46
В Забайкалье подросток прикурил сигарету от свечи на церковном алтаре 7
18:15
АлтГУ вошел в международный рейтинг "Три миссии университета" 0
17:50
Спрос на кредиты у жителей Алтайского края вернулся к докризисным значениям 0
17:39
Роспотребнадзор: в этом году родителей не будут запускать в школы 6
17:27
Кинотеатр "Родина" готовится к приему Барнаульского планетария 0
17:15
Бесплатный и безлимитный. "Ростелеком" подключает уличный Wi-Fi в селах Алтая 2
17:01
Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов опасны для здоровья 4
16:44
В Алтайском крае создали региональный туристский реестр 0
16:30
Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса 0
16:20
Маньяки и журналисты: десять лучших персонажей фильмов Дэвида Финчера 3
16:12
Павловский тракт и дорогу к гребному каналу в Барнауле отремонтируют за 189 миллионов 4
16:05
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину 49
15:56
29 августа в Барнауле начнется чемпионат Алтайского края по футболу 0
15:43
Более 4,8 тысячи зараженных коронавирусом выявили в России за сутки 0
15:30
В поисках скидки. Где найти промокоды на любые покупки в интернете 0
15:18
Два человека пострадали в массовом ДТП в Алтайском крае 0
15:05
Мошенники обманули бывшую жену Михаила Ефремова на миллион рублей 2
14:52
Телефонный мошенник похитил 150 тысяч рублей у работницы алтайской аптеки 5
14:40
Звезды тайского бокса отдыхают в Алтайском крае 0
14:29
Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло миллиона человек 3
14:16
На Алтае ищут сотрудников в ковидный госпиталь 15
14:03
В Алтайском крае придумали, как помочь туризму 1
13:52
В МИД Украины заявили о приостановке всех контактов с Белоруссией 9
13:40
Ученые выяснили, вредит ли просмотр порно отношениям 8
13:29
Контроль за охотниками усилят в Алтайском крае 3
13:17
Зачем нужна прививка от гриппа и нужно ли ставить ее переболевшим COVID-19 2
13:05
Шаги успешных продаж. Центр "Мой бизнес" проводит обучение для предпринимателей 0
12:54
В Белоруссии предложили отказаться от русского языка как официального 23

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.