Депутаты отменили решение об увольнении главы района на Алтае

Депутаты Онгудайского райсовета вынесли постановление об отмене решения об увольнении главы района Андрея Мунатова, сообщают "Новости Горного Алтая".
Соответствующим образом проголосовали 12 народных избранников из 16 присутствовавших на рассмотрении вопроса.
Как ранее писал amic.ru, депутаты Онгудайского райсовета 28 апреля приняли решение об отставке Андрея Мунатова. "За" проголосовали 12 человек, еще пять выступили против.
Заявление в суд Мунатов подал сразу после принятия решения. Кроме того, и.о. прокурора района Алан Тадыров внес протест в райсовет. Он отметил, что при принятии решения депутаты нарушили федеральное законодательство.
Вердикт о восстановлении в должности Мунатова вынес Онгудайский районный суд. Судья признал увольнение незаконным и постановил отменить его. Решение суда вступило в силу.
Комментарии
Буря в стакане
Какие законы.))))