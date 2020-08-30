Крупный астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером от 22 до 49 метров пролетит вблизи Земли во вторник, 1 сентября, сообщается на официальной странице NASA в Twitter.
По данным американского космического агентства, небесное тело приблизится к планете на расстояние 120 тысяч километров, что в три раза меньше, чем до Луны.
Максимальное сближение астероида с Землей произойдет в 19:12 мск (23:12 – по Барнаулу). Его скорость составит 8,16 км/с.
Специалисты NASA отмечают, что астрономический объект не представляет опасности столкновения с Землей и благополучно пролетит мимо.
Астероид 2011 ES4, открытый 2 марта 2011 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 416 земных суток.
Комментарии
Где смотреть то?
120 тысяч километров это по космическим меркам очень даже рядом! А какое расстояние будет в следующий раз?
Мож все же...