Дочь Любови Успенской снялась топлес в поддержку Дональда Трампа

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сфотографировалась топлес в поддержку президента США Дональда Трампа. Снимок девушка опубликовала в Instagram.
На черно-белой фотографии Плаксина сидит у рояля без одежды. "Победа ждет нас, господин президент", – подписала она снимок и отметила аккаунт американского лидера.
Напомним, что сейчас девушка проживает в США. Недавно Плаксина решила позагорать на своем балконе полуголой и разгневала соседей, которые вызвали полицию. По словам Татьяны, люди, которые пытаются арестовать ее за желание позагорать, "нащупали новое дно".
Как ранее сообщал amic.ru, 15 июня Любовь Успенская предложила создать петицию в защиту устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Она призвала коллег – Владимира Винокура, Льва Лещенко и Надежду Бабкину – выступить в защиту актера.
Комментарии
Баба без трусов и с балалайкой могла бы беда-брошенку поддержать на обнуляшке
Но решили терешкову опустить
какая связь между топлес и поддержкой Трампа на выборах?
сфотографировалась топлес в поддержку президента США Дональда Трампа
Она русская, значит это вмешательство русских в выборы
напомнило из детсва:
Я есть хочу, но есть не стану.
Свободу Луису Корвалану
31.08.2020 10:55
гость
она родилась в штатах. у нее штатовское гражданство. пусть что хочет то и делает
Теперь точно звиздец Дональду, жаль парень то неплохой.
пойду в туалет схожу в честь Дональда макдака