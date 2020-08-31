Лидер алтайских эсеров поможет собрать 1500 школьников к учебному году

В канун нового учебного года набирает ход акция справедливороссов по поддержке многодетных семей. Благодаря инициативе депутата Госдумы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева больше 1500 школьников получат канцелярские принадлежности.
В "депутатском наборе": ручки, карандаши, тетрадки, альбомы, пеналы, цветная бумага, акварельные краски и многое другое. "Справедливая Россия" и лично Александр Терентьев уделяют особое внимание семьям с детьми – больше 10 лет реализуется проект "Стипендия депутата Государственной Думы Александра Терентьева", строятся спортивные и детские площадки, проводятся праздники, в период карантина нуждающимся семьям раздавались продуктовые наборы.
"Сейчас эта помощь действительно нужна. Очень тяжело поднимать детей. Мы все бегаем по магазинам, собираем по крупинке содержимое школьных рюкзачков, а тут уже готовые наборы с самыми нужными для школьника вещами. Большое спасибо "Справедливой России" и лично Александру Васильевичу, что в такие трудные времена нам, многодетным семьям с детьми-школьниками, помогают такие замечательные люди!" – отметила мама троих детей Татьяна Георгиевна.
Акция по раздаче школьных наборов от Александра Терентьева проходит не только в Барнауле. 108 многодетных семей из Рубцовска, благодаря эсерам, также были обеспечены канцелярией перед началом учебного года, уточняет партийный сайт.
Комментарии
Мы все бегаем по магазинам, собираем по крупинке содержимое школьных рюкзачков, а тут уже готовые наборы
То есть, государство выплачивает вам сумму на каждого ребенка для сборов в школу, а вам даже побегать собрать своих чад в школу лениво?..