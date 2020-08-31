Алтайским энергетикам грозит крупный штраф за рекламу на квитанциях

Комиссия УФАС России по Алтайскому краю вынесла вердикт по обращению жителей Рубцовска, которые пожаловались на рекламу в квитанциях за электроэнергию. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
На обороте указанных документов была надпись: "Электронный счет киловатты принесет! Получите шанс выиграть 100 кВт·ч, примите участие до 31 июля".
В ней и обнаружили признаки рекламы, несмотря на доводы ответчика, который настаивал на том, что информация была исключительно справочной.
"В ходе рассмотрения дела комиссия УФАС установила, что сведения об акции АО "Алтайэнергосбыт" являются рекламой, в связи с тем, что информация направлена на привлечение внимания к стимулирующему мероприятию и побуждает потребителей электроэнергии в срок оплачивать услуги, мотивируя возможностью получения бесплатных кВт", – уточнили в региональном управлении УФАС.
Так как нарушение законодательства было прекращено еще в июле, выдавать предписание энергетикам не стали. Однако им, вероятно, придется заплатить штраф.
Материалы дела передали для рассмотрения о привлечении нарушителя к административной ответственности. Наказание предусматривает для должностных лиц от 4 до 20 тысяч рублей штрафа, для юридических – от 100 до 500 тысяч рублей.
Комментарии
Ну так то правильно, лохотрон запретили.