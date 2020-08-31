Полицейским разрешат без шапки гоняться за преступниками

Полицейским хотят разрешить догонять преступников и садиться в машину без головного убора, сообщает Mash.
Согласно действующему приказу о ношении форменной одежды, фуражку стражам порядка необходимо носить везде, даже в помещениях или в служебном транспорте.
Однако сейчас власти обсуждают новый проект приказа, который даст полиции послабления. Если изменения примут, то сотрудники при исполнении могут бежать за преступником и садиться в машину без головного убора.
Как ранее сообщал amic.ru, в апреле МВД разработал кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы, требования к поведению, ношению формы и обращению со служебной и личной информацией.
В частности, стражей порядка обязали контролировать свои эмоции даже при провокациях, воздерживаться от жестких действий и грубостей в присутствии стариков, женщин и детей.
Комментарии
Это анекдот? Бггг)) смишно
Давайте посмотрим, что сейчас происходит в Америке и не будем сравнивать ни с чем
GRAPHIC: Video allegedly shows 17-year-old Kyle Rittenhouse shooting 3 people, 2 fatally in Kenosha
"17-летний Кайл Риттенхауз отстреливает погромщиков в населённом пункте Кеноша. США, 25 августа 2020 года. Риттенхауз, состоящий в организации юный друг полисмена, прикатил в город по приглашению местных милиционеров, которые и снабдили его винтарём (нынче они это отрицают). В ходе патрулирования и дальнейшей перепалке с неравнодушными гражданами, один из них (отсидевший 12 лет педофил) окатил Риттенхауза легковоспломенящейся жидкостью и всё завертелось. Второй убитый тоже ранее судимый гражданин.Третий персонаж (ранее неоднократно судимый за разбой, угон и нанесение тяжких телесных), которому прострелили ручку."
Жаловаться на беспорядки и не демократичные меры кто-то будет? Да, не, нормально все...
Саморезом прикрутить,чтобы не потерялась и кодекс этики будет соблюдён.