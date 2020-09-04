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Когда много мяса. Теплый салат, который очень любят мужчины. И не только

, ИА "Амител"
Предупреждаем: готовить это блюдо вы будете очень часто

Есть мнение, что настоящие мужчины салаты не едят. Мы точно знаем, что это неправда. Главное – приготовить правильный салат: чтобы было много мяса. И желательно – много жареного мяса и вкусного соуса. Совсем как в рецепте от компании "АгроСевТорг" – производителя растительного масла под торговой маркой "Ремесленное". По вкусу придется это блюдо не только мужчинам. Уверены: оценят его и дети, и женщины. А так как оно не портит фигуру, уверены, этот салат будет часто появляться на вашем столе. Итак, готовим:

Теплый салат из мраморной говядины с томатами

Количество ингредиентов зависит от числа едоков

  • мраморная говядина
  • томаты
  • базилик
  • рапсовое масло

Как готовить?

1. За пару часов до приготовления достаньте стейк из холодильника, чтобы мясо согрелось.⠀
2. Приготовьте соус. Соедините рапсовое масло холодного отжима, листья базилика и чеснок, измельчите блендером.⠀
3. Если вы используете нежирную часть мяса, то натрите стейк растительным маслом и отправьте его на разогретую соль (сковороду, мангал, гриль). Прожарка на ваш вкус, рекомендуется средняя. После обжарки отложите мясо отдохнуть от двух до пяти минут, в зависимости от толщины стейка.⠀
4. Пока мясо отдыхает, нарежьте томаты крупным кубиком и выложите на тарелку.
5. Мясо нарежьте очень тонкими полосками, заправьте солью, перцем, половиной соуса (сок нарезанного стейка тоже используется вместе с заправкой). Перемешайте.
6. Убедитесь, что соли и перца достаточно. Соль и перец сыпьте с расчетом на томаты, поэтому мясо должно быть слегка пересолено.
7. Выложите заправленное мясо на томаты, полейте оставшейся заправкой. Заправленный салат сверху полейте бальзамическим кремом.

Приятного аппетита!
 
ООО "АгроСевТорг",
г. Барнаул, ул. Мамонтова, 303, офис 14, 15
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E-mail: agrosevtorg@mail.ru
График работы: пн-пт с 9:00 до 17:00, сб-вс – выходной  
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.09.2020 11:28
голодный Ёж

Что же вы делаете? До обеда ещё пол часа, и есть уже давно хочется, а тут вы со своими рецептами.

4.09.2020 11:34
- гость -

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