Когда много мяса. Теплый салат, который очень любят мужчины. И не только

Есть мнение, что настоящие мужчины салаты не едят. Мы точно знаем, что это неправда. Главное – приготовить правильный салат: чтобы было много мяса. И желательно – много жареного мяса и вкусного соуса. Совсем как в рецепте от компании "АгроСевТорг" – производителя растительного масла под торговой маркой "Ремесленное". По вкусу придется это блюдо не только мужчинам. Уверены: оценят его и дети, и женщины. А так как оно не портит фигуру, уверены, этот салат будет часто появляться на вашем столе. Итак, готовим:
Теплый салат из мраморной говядины с томатами
Количество ингредиентов зависит от числа едоков
- мраморная говядина
- томаты
- базилик
- рапсовое масло
Как готовить?
2. Приготовьте соус. Соедините рапсовое масло холодного отжима, листья базилика и чеснок, измельчите блендером.⠀
3. Если вы используете нежирную часть мяса, то натрите стейк растительным маслом и отправьте его на разогретую соль (сковороду, мангал, гриль). Прожарка на ваш вкус, рекомендуется средняя. После обжарки отложите мясо отдохнуть от двух до пяти минут, в зависимости от толщины стейка.⠀
4. Пока мясо отдыхает, нарежьте томаты крупным кубиком и выложите на тарелку.
5. Мясо нарежьте очень тонкими полосками, заправьте солью, перцем, половиной соуса (сок нарезанного стейка тоже используется вместе с заправкой). Перемешайте.
7. Выложите заправленное мясо на томаты, полейте оставшейся заправкой. Заправленный салат сверху полейте бальзамическим кремом.
Приятного аппетита!
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Что же вы делаете? До обеда ещё пол часа, и есть уже давно хочется, а тут вы со своими рецептами.
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