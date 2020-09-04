Когда много мяса. Теплый салат, который очень любят мужчины. И не только

Есть мнение, что настоящие мужчины салаты не едят. Мы точно знаем, что это неправда. Главное – приготовить правильный салат: чтобы было много мяса. И желательно – много жареного мяса и вкусного соуса. Совсем как в рецепте от компании "АгроСевТорг" – производителя растительного масла под торговой маркой "Ремесленное". По вкусу придется это блюдо не только мужчинам. Уверены: оценят его и дети, и женщины. А так как оно не портит фигуру, уверены, этот салат будет часто появляться на вашем столе. Итак, готовим:

Теплый салат из мраморной говядины с томатами

Количество ингредиентов зависит от числа едоков

мраморная говядина

томаты

базилик

рапсовое масло

Как готовить?

1. За пару часов до приготовления достаньте стейк из холодильника, чтобы мясо согрелось.⠀

2. Приготовьте соус. Соедините рапсовое масло холодного отжима, листья базилика и чеснок, измельчите блендером.⠀

3. Если вы используете нежирную часть мяса, то натрите стейк растительным маслом и отправьте его на разогретую соль (сковороду, мангал, гриль). Прожарка на ваш вкус, рекомендуется средняя. После обжарки отложите мясо отдохнуть от двух до пяти минут, в зависимости от толщины стейка.⠀

4. Пока мясо отдыхает, нарежьте томаты крупным кубиком и выложите на тарелку.

5. Мясо нарежьте очень тонкими полосками, заправьте солью, перцем, половиной соуса (сок нарезанного стейка тоже используется вместе с заправкой). Перемешайте.

6. Убедитесь, что соли и перца достаточно. Соль и перец сыпьте с расчетом на томаты, поэтому мясо должно быть слегка пересолено.

7. Выложите заправленное мясо на томаты, полейте оставшейся заправкой. Заправленный салат сверху полейте бальзамическим кремом.



Приятного аппетита!