Пожилой эксгибиционист из Горно-Алтайска получил 12 лет колонии

Суд Горно-Алтайска признал 57-летнего местного жителя в умышленном обнажении перед детьми. За совершенное преступление его приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает республиканский СК.

"15 февраля 2020 года в республиканской столице в общественном месте в помещении торгового центра "Ткацкий-2", расположенного по улице Чорос-Гуркина, 4, мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек в возрасте 10 и 11 лет, умышленно обнажившись в их присутствии", – говорится в сообщении ведомства.

Испуганные дети обратились за помощью к продавцу одного из отделов, а бдительная женщина вызвала полицию. Злоумышленника задержали.

Приговор в законную силу не вступил.