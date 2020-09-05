Ученые рассчитали дозу алкоголя, которая способна привести к развитию ожирения

Врачи Национального медицинского центра в Сеуле определили дозу алкоголя, способную привести к развитию метаболического синдрома и ожирения, пишет MedicalExpress.

Ученые изучили данные почти 27 миллионов человек возрастом от 20 лет и выяснили, что регулярное употребление семи граммов этанола в день увеличивает риск ожирения у мужчин сразу на 10%.

Если потребляемая доза спиртного больше, то у пьющего возрастает вероятность возникновения метаболического синдрома – комплекса отклонений, включающих гипертонию и повышенный уровень сахара в крови, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Опасная в плане ожирения доза алкоголя, которую определили корейские специалисты, составляет половину небольшого бокала вина (118 миллилитров) или бутылку пива (0,33 литра).