Ученые рассчитали дозу алкоголя, которая способна привести к развитию ожирения

Врачи Национального медицинского центра в Сеуле определили дозу алкоголя, способную привести к развитию метаболического синдрома и ожирения, пишет MedicalExpress.
Ученые изучили данные почти 27 миллионов человек возрастом от 20 лет и выяснили, что регулярное употребление семи граммов этанола в день увеличивает риск ожирения у мужчин сразу на 10%.
Если потребляемая доза спиртного больше, то у пьющего возрастает вероятность возникновения метаболического синдрома – комплекса отклонений, включающих гипертонию и повышенный уровень сахара в крови, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.
Опасная в плане ожирения доза алкоголя, которую определили корейские специалисты, составляет половину небольшого бокала вина (118 миллилитров) или бутылку пива (0,33 литра).
Комментарии
Не верю....
Ну вот эту информацию мы проверять не будем)
Опасная в плане ожирения доза алкоголя, которую определили корейские специалисты, составляет половину небольшого бокала вина (118 миллилитров)
бггг. собакоеды еще и от винишка пухнуть начинают