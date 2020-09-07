Мошенник похитил у жительницы Алтайского края почти 500 тыс. рублей

38-летняя работница предприятия по изготовлению полуфабрикатов в Бийске стала очередной жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации ведомства, бийчанке позвонили с номера, начинающегося на +7495. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что злоумышленники пытаются украсть деньги с ее счета. Чтобы сохранить сбережения, мужчина попросил горожанку продиктовать номер карты, цифры с ее обратной стороны и код из SMS.
Таким образом женщина предоставила аферисту данные с двух карт, после чего зашла в мобильное приложение банка и обнаружила, что деньги все же спасти не удалось. Кроме того, на нее оформили кредит. Общий ущерб составил почти полмиллиона рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело.
Комментарии
Уж сколько лет твердили миру.
оформили кредит?
там же, на сберкарту?
а нет денег - нет проблем