Мошенник похитил у жительницы Алтайского края почти 500 тыс. рублей

38-летняя работница предприятия по изготовлению полуфабрикатов в Бийске стала очередной жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации ведомства, бийчанке позвонили с номера, начинающегося на +7495. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что злоумышленники пытаются украсть деньги с ее счета. Чтобы сохранить сбережения, мужчина попросил горожанку продиктовать номер карты, цифры с ее обратной стороны и код из SMS.

Таким образом женщина предоставила аферисту данные с двух карт, после чего зашла в мобильное приложение банка и обнаружила, что деньги все же спасти не удалось. Кроме того, на нее оформили кредит. Общий ущерб составил почти полмиллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело.