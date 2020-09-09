Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2020 году в традиционном формате не состоится.

По его словам, из-за пандемии "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев".

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что в декабре пройдет ежегодная пресс-конференция российского лидера, куда попробуют добавить "какие-то элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов".

Как писал amic.ru, недавний опрос фонда "Общественное мнение" показал, что более половины жителей России доверяют президенту Владимиру Путину.