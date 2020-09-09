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Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

, ИА "Амител"
Дмитрий Песков заявил, что проводить еще один эфир в традиционном формате было бы излишним
Фото: primpress.ru

Фото: primpress.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2020 году в традиционном формате не состоится.

По его словам, из-за пандемии "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев". 

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что в декабре пройдет ежегодная пресс-конференция российского лидера, куда попробуют добавить "какие-то элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов".

Как писал amic.ru, недавний опрос фонда "Общественное мнение" показал, что более половины жителей России доверяют президенту Владимиру Путину.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.09.2020 11:45
какая жаль

:\

9.09.2020 11:46
- гость -

как жить? что делать ?
небо на землю упадет

9.09.2020 11:47
- гость -

А ПРЯМОЙ линии никогда и не было!

9.09.2020 11:52
Иsтина

а кривая линия будет???

9.09.2020 11:56
Alex1976

Ну фсе сказки закончились))

9.09.2020 11:56
- гость -

зигзаг .. удачи..ага

9.09.2020 12:06
- гость -

Что это вдруг? Администрация предизента под руководством Израитела-киндерсюрприза стала неспособна провернуть даже такую пропагандистскую дешёвку? Деградируют.

9.09.2020 12:08
- гость -

Сказки будут как минимум до 2036 года, и дальше, пока население будет им внимать!!!

9.09.2020 12:11
Ale XXX

Неужели лапша кончилась?

9.09.2020 12:12
гость

Газовщикам и частным трубавладельцам не расслабляться, помимо прямой линии есть еще приемная президента, куда регулярно о неуплате НДФЛ за решение вопроса о подключении пишут граждане. И вообще труба тоже подлежит налогообложению, раз вопрос решается за деньги, значит и земля выделяется под коммерческий проект - мало не покажется налогов!

9.09.2020 12:12
- гость -

9.09.2020 12:08
- гость -
Сказки будут как минимум до 2036 года, и дальше, пока население будет им внимать!!!

а кто им внимает? даже бабки в поликлиниках шипят- чтоб он сдох

9.09.2020 12:20
Правда

У человека очень серьёзные проблемы с позвоночником.

9.09.2020 12:26
Mestnyi122

Наверное он скоро скажет: "Я устал, я ухожу!"

9.09.2020 12:34
АБОРИГЕН

Ну да, тяжело ведь нести чушь на голубом глазу, зная реальные результаты выборов и прочих голосований.

9.09.2020 12:37
- гость -

По сути - правильное решение. Его ложь бесит всю страну. Лучше уж молча сидеть в бункере.

9.09.2020 12:37
- гость -

Да включите прямую линию пятилетней давности, никто и не заметит разницы

9.09.2020 12:50
- гость -

Ресурс окончательно превратился в местечковую тусовку пары десятков маргиналов-оппиков. Просто посчитать количество уникальных пользователей, оставляющих свои комментарии здесь - и вы поймете, что выборка нерепрезентативна, то есть судить о настроениях в обществе по местной помойке - в корне неверно.
Согласен, что отсутствие "прямой линии с Путиным" вообще ни на что не влияет, в целом никому ни холодно ни жарко от ее наличия или отсутствия, но не настолько радикальны настроения, как здесь изголяются всякие Алё и Гены.

9.09.2020 12:51
Леня

Да и не надо.....

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