Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2020 году в традиционном формате не состоится.
По его словам, из-за пандемии "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев".
"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", – приводит слова Пескова ТАСС.
Он добавил, что в декабре пройдет ежегодная пресс-конференция российского лидера, куда попробуют добавить "какие-то элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов".
Как писал amic.ru, недавний опрос фонда "Общественное мнение" показал, что более половины жителей России доверяют президенту Владимиру Путину.
Комментарии
:\
как жить? что делать ?
небо на землю упадет
А ПРЯМОЙ линии никогда и не было!
а кривая линия будет???
Ну фсе сказки закончились))
зигзаг .. удачи..ага
Что это вдруг? Администрация предизента под руководством Израитела-киндерсюрприза стала неспособна провернуть даже такую пропагандистскую дешёвку? Деградируют.
Сказки будут как минимум до 2036 года, и дальше, пока население будет им внимать!!!
Неужели лапша кончилась?
Газовщикам и частным трубавладельцам не расслабляться, помимо прямой линии есть еще приемная президента, куда регулярно о неуплате НДФЛ за решение вопроса о подключении пишут граждане. И вообще труба тоже подлежит налогообложению, раз вопрос решается за деньги, значит и земля выделяется под коммерческий проект - мало не покажется налогов!
9.09.2020 12:08
- гость -
Сказки будут как минимум до 2036 года, и дальше, пока население будет им внимать!!!
а кто им внимает? даже бабки в поликлиниках шипят- чтоб он сдох
У человека очень серьёзные проблемы с позвоночником.
Наверное он скоро скажет: "Я устал, я ухожу!"
Ну да, тяжело ведь нести чушь на голубом глазу, зная реальные результаты выборов и прочих голосований.
По сути - правильное решение. Его ложь бесит всю страну. Лучше уж молча сидеть в бункере.
Да включите прямую линию пятилетней давности, никто и не заметит разницы
Ресурс окончательно превратился в местечковую тусовку пары десятков маргиналов-оппиков. Просто посчитать количество уникальных пользователей, оставляющих свои комментарии здесь - и вы поймете, что выборка нерепрезентативна, то есть судить о настроениях в обществе по местной помойке - в корне неверно.
Согласен, что отсутствие "прямой линии с Путиным" вообще ни на что не влияет, в целом никому ни холодно ни жарко от ее наличия или отсутствия, но не настолько радикальны настроения, как здесь изголяются всякие Алё и Гены.
Да и не надо.....