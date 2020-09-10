Барнаульская легкоатлетка Полина Миллер стала чемпионкой России

9 сентября барнаульская легкоатлетка Полина Миллер победила в забеге на 400 метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Челябинске. Об этом пишет "Алтайский спорт".

Спортсменка показала результат 51,51 секунды. Второе место заняла Ксения Аксенова, третье – Алена Мамина.

Как ранее сообщил amic.ru, на том же чемпионате легкоатлет из Барнаула Сергей Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 метров с барьерами. Спортсмен показал результат 13,31 секунды. Второе место занял Константин Шабанов, а третье – его брат Филипп Шабанов.

При этом сам Шубенков остался недоволен результатом. "В начале я реально много наошибался, как будто первый раз на соревнования приехал. Результат сегодня должен был быть другой", – сказал спортсмен.