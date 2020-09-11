Туман и заморозки до -2. О погоде в Алтайском крае 11 сентября

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за заморозков. Продлится оно до 12 сентября. Местами температура опустится до -2 градусов.

Днем 11 сентября в регионе воздух прогреется до +15...+20 градусов. Местами пройдут небольшие, по востоку местами умеренные дожди. В утренние часы возможен туман.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +15...+17 градусов. В первой половине дня, по прогнозам синоптиков, возможен слабый дождь.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.