"Всегда меня выручит". Зачем барнаульцы оформляют кредитные карты и в чем их преимущества

50% россиян признались, что копят деньги на крупные покупки. Как показал онлайн-опрос, чаще всего откладывают на новую квартиру, автомобиль, бытовую технику и отпуск. Причем копить россиянам приходится от шести месяцев до года. Бывает, что по разным причинам так и не удается собрать нужную сумму и приходится откладывать жизнь на потом, "до лучших времен".

В такой ситуации оказалась и жительница Барнаула Тамара Колотова (имя изменено по просьбе женщины, – прим. ред.). Она планировала поездку на море в сентябре 2020 года, но накопить на путевку не смогла: из-за пандемии пришлось сменить место работы и не получилось отложить нужную сумму. Тогда перед женщиной встал выбор – отказаться от мечты съездить на море или отдохнуть "в кредит". Однако переплачивать за отпуск она не хотела, именно поэтому оформила кредитную карту "100 дней без процентов" от Альфа-Банка и теперь собирает чемоданы.

Что известно о карте "100 дней без процентов"?

Главная особенность продукта – в длинном льготном периоде. Это значит, что у держателей карты есть целых 100 дней (а это больше трех месяцев) на то, чтобы вернуть потраченные средства и не платить проценты. Это как "одолжить деньги у родных", – говорит Тамара.

"Я решила, что могу позволить себе отдохнуть. Кто знает, что будет в следующем году? Именно поэтому оформила кредитную карту и уже заказала билеты", – отмечает Тамара.

Женщина отмечает, что уже сейчас постепенно возвращает деньги на карту: она посчитала, что к началу отпуска как раз вернет всю стоимость билетов.

"Но, конечно, буду пользоваться "кредиткой" во время поездки и после. Кстати, к новому году я хотела бы сделать ремонт в квартире, и карта, скорее всего, снова меня выручит", – говорит Тамара Колотова.

Таких как она в Барнауле тысячи: только за 2020 год карту "100 дней без процентов" оформили более 8,5 тыс. горожан, сообщили amic.ru в Альфа-Банке.

"Стабильно из года в год продолжается прирост новых владельцев кредитных карт Альфа-Банка. Кредитная карта – это универсальный продукт, который дает возможность клиенту самому выбирать, как пользоваться денежными средствами", – рассказала amic.ru региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле Ирина Бубенко.

А на что можно потратить деньги?

Банк дает полную свободу клиентам и разрешает направлять средства на любые цели – от крупных покупок до бытовых трат (оплату коммунальных услуг, штрафов, интернета, мобильного телефона). Важно, что льготный период – 100 дней – начинается не с момента снятия денег с карты, а со следующего дня.

У карты "100 дней без процентов" есть и функция balance transfer. Она позволяет клиентам закрывать задолженности по кредитным картам других банков. Комиссия за перевод денег при этом не берется. Через несколько дней Альфа-Банк проверит факт закрытия карты другого банка и отправит SMS-сообщение с подтверждением.

Тот есть все 99 дней я могу ни копейки не платить, а в последний день вернуть всю сумму на карту?

Не совсем так. Чтобы подтвердить свою платежеспособность, ежемесячно владельцы карты "100 дней без процентов" должны вносить 5% от потраченных средств. Приведем пример. Вы получили карту и через пять дней купили товар на сумму 100 000 рублей. На следующий день автоматически активировался льготный период.

Через 30 дней после покупки необходимо внести на карту первый платеж в 5%. В данном случае – 5 000 рублей.

Через 60 необходимо повторить платеж на ту же сумму.

Спустя 90 дней после покупки держатель карты должен внести оставшиеся 90% (90 000 рублей).

Однако в банке подчеркнули: клиент сам может выбрать, какие суммы он будет ежемесячно вносить для погашения задолженности. То есть спустя 10 дней после покупки он может полностью закрыть долг. В таком случае платить ежемесячно по 5% не придется. Главное – не забывать о минимальном платеже, иначе за каждый день просрочки начисляется 2% от суммы ежемесячного платежа.

Мне нужно расплатиться за товар наличными. Могут ли я снять деньги с карты?

Да, можете. Ежемесячно банк позволяет снимать до 50 000 рублей. Никакой отчетности предоставлять не нужно. Снять с карты более 50 000 рублей также возможно, однако в этом случае будьте готовы заплатить комиссию, которая составляет 3,9-5,9% от суммы снятия.

Сто дней – это много. Как не забыть об очередном платеже?

Помимо стандартных "напоминалок" – пометок в настенном календаре, в телефоне, компьютере, стикерах на стену – есть более современные способы. В мобильном приложении банка можно настроить уведомления, которые будут напоминать о сроке платежа. А выписка по счету будет регулярно приходить на вашу электронную почту.

С помощью мобильного приложения клиенты также могут отслеживать все операции по карте: где и когда была совершена покупка, на какую сумму. Такая опция позволяет клиентам анализировать траты и контролировать свои расходы.

Кстати, кредитную карту можно подключить к электронным кошелькам Apple Pay или Google Pay, и оплачивать все покупки с помощью смартфона. Появился вопрос? Задать его менеджерам банка можно все в том же мобильном приложении.

"Сейчас мобильное приложение Альфа-Банка активно используют 70% клиентов банка в Барнауле. Каждый день все больше жителей выбирают этот способ взаимодействия с банком, так как мобильное приложение – это большие функциональные возможности, которые дают клиенту осуществлять многие операции удаленно, что в 2020 году стало особо актуально", – говорит Ирина Бубенко.

Как оформить кредитную карту? Нужно ли идти в офис банка?

Совсем не обязательно. Заказать карту можно на сайте банка – alfabank.ru. Заполните анкету и ожидайте ответа сотрудника банка: заявку Альфа-Банк рассматривает в течение нескольких минут. Принятое решение вам сообщат по телефону – звонком или SMS-сообщением. Забрать готовую кредитку можно в отделении, а также заказать курьером или почтой на дом.

А что будет, если вовремя не погасить долг по карте?

Если до окончания льготного периода не закрыть долг, то на кредитную карту после 100 дней будет начислена процентная ставка. Она составляет от 11,99% годовых. Для долга в размере 100 000 рублей – это 11 990 рублей в год. В банке отмечают, что даже после "просрочек" картой можно пользоваться. Главное – закрыть все долги.

"После того как вы вернули на карту потраченные деньги, "100 дней без процентов" начнутся заново на следующий день. И так снова и снова", – отмечает Ирина Бубенко.

Держатели карт "100 дней без процентов" добавляют: продукт, предлагаемый Альфа-Банком – это выгодная, удобная и своевременная помощь для воплощения любой мечты.

"Без карты вряд ли смогла бы решиться на поездку к морю. Хорошо, что есть такая возможность. Теперь я чувствую себя спокойной, защищенной и всегда уверена: чтобы реализовать свою мечту – не важно, отпуск это или покупка новой мебели, – я могу не ждать полгода-год, а сделать это уже сейчас", – резюмирует Татьяна Колотова.