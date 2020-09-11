В интернете появилось видео сильного снегопада с метелью, которые накрыли село Ташанта в Кош-Агачском районе Горного Алтая 10 сентября. Запись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, что из-за метели была крайне низкая видимость – временами силуэты рядом стоящих строений проглядывались с большим трудом.

По словам очевидцев, выпавший снег растаял в течение нескольких часов после того, как стихия утихла. Пользователи соцсетей уточнили, что видели снег и в других районах республики, но не в таком количестве.

Как ранее писал amic.ru, обильный снегопад прошел в Горном Алтае 21 июня. Некоторые места буквально завалило снегом. Примечательно, что это не первый подобный случай. Так, в прошлом году туристы из Алтайского края наблюдали снегопад 25 июня в Республике Алтай.