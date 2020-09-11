Звезда "Универа" засмеялся в зале суда после оглашения приговора

Актер Арарат Кещян рассмеялся после приговора суда по факту нарушения правил дорожного движения, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах опубликованного телеканалом видео судья зачитывает артисту приговор и штрафует его на 5 тысяч рублей, но не лишает при этом водительских прав. После этого Кещян спросил у адвоката, как можно было доказать свою невиновность, и засмеялся.

"Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать, они должны были доказать", – сказал адвокат актера.

Ранее исполнителя роли Майкла в сериале "Универ" и "СашаТаня" Арарата Кещяна задержали автоинспекторы после того, как он выехал на встречную полосу в Москве. Всего же на его счету 13 штрафов за нарушение ПДД.