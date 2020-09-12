Настольный теннис и телевизор. Ефремова перевели в постоянную камеру

У осужденного актера Михаила Ефремова отличные отношения с сокамерниками, сообщила член ОНК Марина Литвинович со ссылкой на слова артиста. Об этом общественница написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, артиста перевели из карантина в постоянную четырехместную камеру с холодильником и телевизором. Ефремов уже договорился ходить с другими осужденными в спортзал СИЗО, чтобы играть в настольный теннис.

Ранее другой член московской ОНК Ева Меркачева рассказала, что Ефремов не ведет себя как сноб в СИЗО.

Напомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

8 сентября cуд признал Ефремова виновным и дал артисту 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.