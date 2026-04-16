В Барнауле трамвай сошел с рельсов на улице Попова
Информации о возможных пострадавших на данный момент нет
16 апреля 2026, 10:10, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 16 апреля на улице Попова произошел сход трамвая с рельсов. Происшествие зафиксировано в направлении улицы Власихинской, напротив торгового центра "Иванор", пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Подробностей происшествия и информации о возможных пострадавших на данный момент нет.
Ранее в Барнауле на перекрестке улиц Попова и Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузового автомобиля КамАЗ.
10:15:15 16-04-2026
Скатертью скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому каждому в лучшее верится,
на Попова сверзился голубой вагон.
11:27:18 16-04-2026
Чото грузовики не поделили с трамваями. Кажный день сталкиваются.
11:40:06 16-04-2026
Трамвай сошел по стыку. Видно. Колесная пара. Вторая первой телеги со стыка только упала. За зиму болты на стыках ослабли. И из никто не подтягивал. Запустили пути поминайте плоды. Все болты после зимы надо протянуть и на стыках и на бетонной шпале. В Горэлектротранс на это забили. Да и инженера главного у них недавно не за рвение на работе закрыли.
13:27:03 16-04-2026
Эксперт дэу (11:40:06 16-04-2026) Трамвай сошел по стыку. Видно. Колесная пара. Вторая первой ... Подмыло водой. Довольно частая проблема весной.