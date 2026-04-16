В Барнауле трамвай сошел с рельсов на улице Попова

Информации о возможных пострадавших на данный момент нет

16 апреля 2026, 10:10, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 16 апреля на улице Попова произошел сход трамвая с рельсов. Происшествие зафиксировано в направлении улицы Власихинской, напротив торгового центра "Иванор", пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Подробностей происшествия и информации о возможных пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Барнауле на перекрестке улиц Попова и Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузового автомобиля КамАЗ.