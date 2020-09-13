В Алтайском крае хотят построить трассу в обход Чуйского тракта

Заместитель гендиректора по стратегическому развитию АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов презентовал депутатам АКЗС проект бренда "Большая Белокуриха", который призван объединить в себе сразу несколько курортов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Одним из акцентов этого проекта Акимов назвал дорогу в обход Чуйского тракта, которая разгрузит основную транспортную магистраль, приняв на себя часть туристов.

"Я ее называю Белокуриха – Белуха, а вообще это, конечно, трасса Бийск – Белокуриха – Солонешное – Денисова пещера – Усть-Кан – Белуха, – уточнил замгендиректора. – По новому маршруту можно проехать в Усть-Кан гораздо короче, чем по Чуйскому тракту. Поток туристов получит и Денисова пещера, и водопад Шинок, и озеро Бащелак. Этот транзит может сыграть большую роль для всего юго-восточного Алтая".

Акимов выразил уверенность, что объединение курортов в одну сеть благотворно скажется на турпотоке. По его прогнозу, количество туристов может вырасти в несколько раз.

Ранее amic.ru писал, что ученые АлтГУ и представители Русского географического общества выразили мнение, что туристское кольцо Алтая должно решить проблему пробок на Чуйском тракте.

Речь идет о предложении создать туристический маршрут, который объединит Белокуриху и Горно-Алтайск. Предположительно, он будет выглядеть следующим образом: Горно-Алтайск – Усть-Сема – Онгудай – Тюнгур – Усть-Кокса – Усть-Кан – Солонешенское – Белокуриха.