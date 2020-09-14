В Алтайском крае возбудили дело из-за ДТП, в котором погибли три человека

В Бийском районе следователи возбудили уголовное дело против водителя Gelandewagen, который вечером 12 сентября в состоянии алкогольного опьянения врезался в "Жигули", в результате чего погибли трое человек.
Как уже сообщал amic.ru, авария случилась вечером на шестом километре трассы Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай. 50-летний водитель Mercedes-Benz G-Wagen вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2107, за рулем которого находился 30-летний мужчина.
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров, мужчина 1967 года рождения и женщина 1993 года рождения, скончались на месте происшествия, водителю автомобиля Mercedes была оказана медицинская помощь, не госпитализирован", – рассказали в полиции.
В отношении водителя иномарки правоохранители составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если это деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".
Комментарии
вот нечесть...
Больше огласки, чтобы не было шансов отмазаться...
ну ужесточили наказание - мозгов нет - калека, нечего им за рулем делать, это наркологи с психологами должны выявлять таких ! Причем еще с момента неуплаты штрафов!
Ну как бы минимум на 8 лет. Сейчас ведь всем по столько дают?
"...повлекшее по неосторожности смерть...", меня всегда коробит данная формулировка! Если человек сел за руль в пьяном виде или употребив наркотики, то он знал (!) что может произойти ДТП!!! Нет оправдания таким людям! Только не надо говорить, что это болезнь (пьянство и наркотики) и что человек себя не контролирует в такой ситуации...
14.09.2020 11:48
- гость -
Ну как бы минимум на 8 лет. Сейчас ведь всем по столько дают?
Столько дают за одного погибшего и это справедливо.
Дали бы уроду этому 24 года, сгнил бы в тюрьме и ни какие деньги не помогли бы...
14.09.2020 11:48
- гость -
Нет, не всем. По закону до 12 лет!
Нет оправдания законодателям. Законы позволяют убивать.воровать.
А разве на таких лиц законы действуют? Пусть озвучат чем этот убийца занимался!
14.09.2020 11:58
- гость -
Формулировку, хоть ты тресни, а не поменяют на «предумышленное убийство». Что можно сделать — так это за такое ДТП с погибшими устанавливать нижний порог по сроку лет 10 не меньше, убирать возможность УДО и лишать прав пожизненно.