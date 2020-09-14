В Алтайском крае возбудили дело из-за ДТП, в котором погибли три человека

В Бийском районе следователи возбудили уголовное дело против водителя Gelandewagen, который вечером 12 сентября в состоянии алкогольного опьянения врезался в "Жигули", в результате чего погибли трое человек.

Как уже сообщал amic.ru, авария случилась вечером на шестом километре трассы Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай. 50-летний водитель Mercedes-Benz G-Wagen вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2107, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров, мужчина 1967 года рождения и женщина 1993 года рождения, скончались на месте происшествия, водителю автомобиля Mercedes была оказана медицинская помощь, не госпитализирован", – рассказали в полиции.

В отношении водителя иномарки правоохранители составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если это деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".