Понедельник, 14 Сентябрь, 14:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,89
€ 88,68
19°

1062811 +0
Обь
221см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

В Алтайском крае возбудили дело из-за ДТП, в котором погибли три человека

, ИА "Амител"
12 сентября пьяный водитель автомобиля Gelandewagen вылетел на встречную полосу и врезался в "семерку"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Бийском районе следователи возбудили уголовное дело против водителя Gelandewagen, который вечером 12 сентября в состоянии алкогольного опьянения врезался в "Жигули", в результате чего погибли трое человек.

Как уже сообщал amic.ru, авария случилась вечером на шестом километре трассы Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай. 50-летний водитель Mercedes-Benz G-Wagen вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2107, за рулем которого находился 30-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров, мужчина 1967 года рождения и женщина 1993 года рождения, скончались на месте происшествия, водителю автомобиля Mercedes была оказана медицинская помощь, не госпитализирован", – рассказали в полиции.

В отношении водителя иномарки правоохранители составили административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если это деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.09.2020 11:24
Наталья

вот нечесть...

Больше огласки, чтобы не было шансов отмазаться...

14.09.2020 11:33
гость

ну ужесточили наказание - мозгов нет - калека, нечего им за рулем делать, это наркологи с психологами должны выявлять таких ! Причем еще с момента неуплаты штрафов!

14.09.2020 11:48
- гость -

Ну как бы минимум на 8 лет. Сейчас ведь всем по столько дают?

14.09.2020 11:58
- гость -

"...повлекшее по неосторожности смерть...", меня всегда коробит данная формулировка! Если человек сел за руль в пьяном виде или употребив наркотики, то он знал (!) что может произойти ДТП!!! Нет оправдания таким людям! Только не надо говорить, что это болезнь (пьянство и наркотики) и что человек себя не контролирует в такой ситуации...

14.09.2020 12:14
- гость -


14.09.2020 11:48
- гость -

Ну как бы минимум на 8 лет. Сейчас ведь всем по столько дают?

Столько дают за одного погибшего и это справедливо.

Дали бы уроду этому 24 года, сгнил бы в тюрьме и ни какие деньги не помогли бы...

14.09.2020 12:15
- гость -

14.09.2020 11:48
- гость -
Нет, не всем. По закону до 12 лет!

14.09.2020 12:17
- гость -

Нет оправдания законодателям. Законы позволяют убивать.воровать.

14.09.2020 12:24
- гость -

А разве на таких лиц законы действуют? Пусть озвучат чем этот убийца занимался!

14.09.2020 12:29
Отчаянная

14.09.2020 11:58
- гость -

Формулировку, хоть ты тресни, а не поменяют на «предумышленное убийство». Что можно сделать — так это за такое ДТП с погибшими устанавливать нижний порог по сроку лет 10 не меньше, убирать возможность УДО и лишать прав пожизненно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
14:32
КамАЗы спасения. Алтайские медучреждения пополнились новой современной техникой 0
14:20
Барнаульца осудят за убийство на острове 0
14:07
В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет 13
13:55
35-летний футбольный тренер скончался в Барнауле 0
13:41
Главный алтайский Дед Мороз переезжает в "Сказочный край" 0
13:28
Меню в школьных столовых Барнаула скорректируют 15 сентября 5
13:15
В России планируют изменить ПДД 0
13:03
Главу Первомайского района госпитализировали в тяжелом состоянии 3
12:52
Единственный претендент на место в алтайском сельсовете не смог одержать победу 2
12:39
Жители Бийска жалуются на пробку на понтонном мосту 0
12:27
Три года для изменений. "Газпром" повышает эффективность через национальный проект 4
12:11
Еще 60 человек в Алтайском крае заразились коронавирусом 2
12:07
Ограничение движения на Чуйском тракте перенесли на 15 сентября 0
11:58
Эксперт рассказала, какие SMS-сообщения никогда нельзя открывать 0
11:44
В Барнауле восстановили разбитые тротуары на улице Водопроводной 1
11:32
Более миллиона доз вакцины против гриппа поступит в Алтайский край 1
11:19
В Алтайском крае возбудили дело из-за ДТП, в котором погибли три человека 9
11:05
Бийчанин нашел метеорит вместо грибов 3
10:54
Житель Рубцовска захотел легких денег и потерял 700 тысяч рублей 2
10:40
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки 11
10:29
64 семьи остались без крыши над головой из-за пожара в Краснодаре. Видео 2
10:15
Алтайский край вошел в топ-25 по доступности коммунальных услуг 9
10:04
Звезду сериала "Воронины" раскритиковали за "непристойное" фото 3
09:52
Из-за изоляции воров в законе российские тюрьмы может захлестнуть волна насилия 10
09:41
Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в регионах 4
09:30
Последний набор. Заочная форма обучения останется в прошлом 0
09:16
СМИ: Путин не верит, что оппозиция отстранит Лукашенко от власти 15
09:07
"Очереди по 70 человек". Барнаульцы не могут поставить на учет свои новые автомобили 12
08:52
Девушка отрубила себе руку ради страховки в миллион, но что-то пошло не так 1
08:39
Ученые назвали неожиданную пользу фисташек 1
08:26
В Горном Алтае выявили 21 новый случай коронавируса 0
08:14
Рублю предрекли рекордное падение по отношению к евро 8
08:01
Главный синоптик России прогнозирует заморозки в Алтайском крае 1
07:41
Наташа Королева обвинила в воровстве любовницу Тарзана 6
07:22
(Не)настоящий подполковник. Кандидата в главы села подозревают в подделке документов 8
07:07
Турчак заявил о полной победе "Единой России" на выборах 17
06:46
Онколог назвал ранние признаки рака крови 0
06:22
Дюны, Альпы и исландский закат. Лучшие тревел-фотографии года 0
06:01
Жарко и ни капли дождя. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 сентября 0
23:59
Стали известны предварительные результаты довыборов в АКЗС 8
23:46
Такой день. Выборы в Алтайском крае и предупреждение о заморозках 2
23:20
Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса 0
22:51
"Бесконечная пробка" возникла на трассе Барнаул – Новосибирск 4
22:23
Владимир Путин наградил семерых жителей Алтайского края 0
21:53
"Труп нужно вынести". Макаревич поддержал идею захоронения Ленина 18
21:24
Появились данные экзитполов по довыборам в АКЗС 0
20:54
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
20:27
Голосование завершилось в Алтайском крае 3
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 168 0
19:24
Барнаульцы пожаловались на ямы, которые портят жизнь годами 2
18:55
Виктор Томенко приедет в Рубцовск на открытие ледовой арены 0
18:27
Магнитная буря в сентябре будет мощнее, чем ожидали 0
17:50
В Алтайском крае хотят построить трассу в обход Чуйского тракта 8
17:29
48-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае 0
16:56
Анастасия Заворотнюк впервые за год поделилась новыми фотографиями 2
16:25
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 5449 2
15:55
Рассерженные барнаульцы закидали мусором автомобиль 10
15:23
Юрия Бездудного выбрали главой Ненецкого автономного округа 0
14:53
В Алтайском крае 119 тысяч учеников получают бесплатное горячее питание 15
14:21
Соловьев резко раскритиковал Ефремова и назвал его ничтожеством 23
13:50
Почти 42 тысячи избирателей проголосовали на 12:00 в Алтайском крае 5
13:20
В Алтайском крае нашли тело рыбака в реке 0
12:49
Мобильная связь может снова подорожать в России 6
12:31
Нужно ходить всегда. Депутат АКЗС принял участие в довыборах в региональный парламент 5
12:15
Явка на выборах в Алтайском крае к 10 часам составила 11,05% 0
11:50
62 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае 7
11:15
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса 19
10:44
Три человека погибли в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае 12
10:10
В Алтайском крае начался единый день голосования 1
09:44
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия 3
09:05
В Горном Алтае зафиксировали 49 новых случаев COVID-19 3
08:38
"Ходим с ветками и камнями". Жителей Барнаула терроризирует стая бродячих собак 61
08:07
Выходные в ноябре-2020. Сколько дней россияне будут отдыхать на 4 ноября 0
07:35
Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний 0
07:13
Без вмятин не проедешь. Барнаульцы жалуются на огромную яму в одном из дворов 22
06:32
Пожалуйста, испугайтесь. Котята, которые вот-вот совершат свое первое нападение 4
06:01
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 сентября 0
23:54
Такой день. Уголовное дело по избиению детей и 2,5 млрд рублей на поддержку семей 0
23:27
Испытания британской вакцины от коронавируса возобновили 0
22:51
Настольный теннис и телевизор. Ефремова перевели в постоянную камеру 8
22:18
В Сибири сторонники кандидатов-самовыдвиженцев устроили массовую драку возле участка 3
21:54
В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса 5
21:18
В Барнауле произошло жесткое ДТП с несколькими автомобилями 1
20:51
Прощание с профессором Тамарой Степанской состоится 15 сентября в Барнауле 6
20:25
Сибирячку с полуторагодовалым сыном полгода держали в плену 3
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 167 0
19:22
Это святилище. Зюганов раскритиковал идею "ре-использования" Мавзолея 9
18:51
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества со счетами банковских карт 0
18:21
СК возбудил дело по избиению детей 14-летним подростком в Барнауле 0
17:48
ФСБ проверяет высказывание Лебедева о памятнике "Родина-мать зовет" на экстремизм 9
17:18
В Змеиногорске закончили строительство набережной с мраморной розой ветров 4
16:52
В Китае сочли новое российское оружие более устрашающим, чем ядерная бомба 11
16:20
Более 10 тысяч жителей Алтайского края проголосовали досрочно 1
15:48
За сутки в России выявили менее 5,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19 0
15:09
Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России 21
14:56
Режиссер "Защитников" снимет сериал про Чикатило 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.