Адвокат Михаила Ефремова назвал приговор для актера "чистым заказом"

Адвокат Эльман Пашаев объяснил суровость приговора актеру Михаилу Ефремову "чистым заказом", пишет РИА "Новости".

"Процессуальным оппонентам было позволено все: наводящие, оценочные, повторные вопросы", – сказал правозащитник.

Юрист отметил, что еще во время следствия им говорили, что Ефремов получит восемь лет колонии. При этом Пашаев считает, что в деле актера нет политики.

Кроме того, адвокат посетовал на то, что ему начали поступать угрозы с того момента, как он взялся за дело артиста. По его словам, ему угрожали не только лишением статуса, но и тюрьмой.

Как уже писал amic.ru, 8 сентября суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого артист заявил, что Пашаев "подставил" его.

Резонансная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Тогда его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, за рулем которого находился Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм мужчина скончался в больнице.