Первый прием пищи в рационе школьника должен содержать кальций и белок, рассказала диетолог Марина Макиша в беседе с каналом "Звезда".

По ее словам, в школьном питании всегда наблюдается избыток углеводов и нехватка белка, который необходим для нормального роста. Поэтому родителям важно понимать, что с утра на завтрак ребенку нужно дать именно богатую на белок пищу. Это может быть бутерброд с красной рыбой и сыром либо котлета.

Кроме того, в завтрак школьника должны входить молочные или кисломолочные продукты без сахара, поскольку они являются источником кальция. Если у ребенка нет непереносимости таких продуктов, то ему можно давать на завтрак творог, запеканку или йогурт.