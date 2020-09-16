Первый прием пищи в рационе школьника должен содержать кальций и белок, рассказала диетолог Марина Макиша в беседе с каналом "Звезда".
По ее словам, в школьном питании всегда наблюдается избыток углеводов и нехватка белка, который необходим для нормального роста. Поэтому родителям важно понимать, что с утра на завтрак ребенку нужно дать именно богатую на белок пищу. Это может быть бутерброд с красной рыбой и сыром либо котлета.
Кроме того, в завтрак школьника должны входить молочные или кисломолочные продукты без сахара, поскольку они являются источником кальция. Если у ребенка нет непереносимости таких продуктов, то ему можно давать на завтрак творог, запеканку или йогурт.
Комментарии
а каши подойдут? вряд ли йогуртом ребенок наестся на полдня. Особенно учитывая, что он порой ничего не ест в столовой. А творог, вообще мало кто из детей будет есть. А с красной рыбы ребенок "запьется" в школе.
сделайте запеканку из творога с фруктами, вкусно и полезно