13 сентября в России завершился единый день голосования. Никаких сюрпризов, как и предполагало большинство экспертов, не произошло. Выборы губернаторов выиграли действующие руководители регионов в первом туре. А вот кампании в законодательные собрания и городские думы стали более непредсказуемыми. Например, в представительные органы в нескольких регионах сумели пройти сторонники оппозиционера Алексея Навального, а также дебютанты из новых политических партий. И все это на фоне скандалов, взаимных обвинений и снижения рейтинга "Единой России". Подробнее – в материале amic.ru.

Каток для КПРФ

Выборы, прошедшие 13 сентября, стали не только первыми после пандемии, но и дебютными для нескольких новых партий. Большинству политических сил нужно было засветиться сейчас, чтобы в будущем году претендовать на кресла в Госдуме. Самыми узнаваемыми среди дебютантов стали "Новые люди" (владелец Faberlic Алексей Нечаев), "За правду" (писатель Захар Прилепин) и "Партия прямой демократии" (основатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров).

Проект "Новые люди" будет представлен в заксобраниях четырех субъектов федерации. Право на участие в думских выборах 2021 года без сбора подписей также завоевали партии "Зеленая Альтернатива" и "За правду". Свою задачу минимум они решили: провели несколько человек в региональные парламенты и городские думы, рассуждает политолог Илья Гращенков.

Кроме того, ЕДГ-2020 отличается от аналогичных выборов в прошлом году еще и тем, что усилилось давление на КПРФ со стороны власти, рассказал сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук. Коммунисты не стали выдвигать кандидатов в губернаторы в двух регионах, а еще в пяти – представителей компартии вообще не зарегистрировали. Причина: не преодолели муниципальный фильтр, подчеркнул эксперт.

В итоге КПРФ участвовала лишь в 11 из 18 губернаторских кампаний, что для второй политической силы в стране – нонсенс. Ведь традиционно компартия выдвигает своих людей на выборы любого уровня и пытается бороться за победу в каждом регионе.

Кстати, коммунисты уже заявили, что не признают результаты выборов в тех регионах, где не участвовали кандидаты от их партии. По версии "красных", претендентов не допустили до выборов по надуманным причинам.

"Мы подготовили хорошую команду, выставили пять сильных кандидатов. Но по приказу администрации президента наших кандидатов стали снимать с выборов. Тогда мы поняли, что власть не готова к нормальным выборам. Такой грязи на губернаторских выборах не было никогда", – прокомментировал бессменный лидер компартии Геннадий Зюганов. Более того, он уже заявил о подготовке к всероссийской акции протеста "против воровства голосов и произвола на выборах".

О том, где и когда она пройдет, Зюганов не рассказал. Пресс-служба КПРФ тоже не сообщила подробности мероприятия.

"Выборы обескровлены. Ну и что?"

На этот раз никакой конкуренции на губернаторских выборах (в отличие от 2018 года) не получилось: результаты победителей варьировались от 60 до 85%. Правда, в отдельных регионах не обошлось без скандалов. Часть происшествий пришлась на выборы в заксобрания, где интриги хватало в споре за второе-третье места, а также преодоление заветного 5%-го барьера (он позволяет партии провести как минимум одного своего кандидата в представительный орган, – прим. amic.ru).

По словам Ильи Гращенкова, сюрпризы в ЕДГ-2020 были возможны только в двух случаях: это либо отрицательная федеральная повестка (например, резкое падение курса рубля), либо раскол элит в конкретном регионе. Поскольку ни того, ни другого не произошло, все итоги можно было угадать еще на старте кампании – в июне.

По оценке Гращенкова, самые скандальные кампании прошли в Ульяновской и Иркутской областях. В числе грязных избирательных технологий, которые применяли конкуренты: кандидаты-двойники, наружная агитация на грани фола, запуск фейков в соцсетях и др.

Так, в Ульяновске громко заявило о себе эпатажное движение "Против всех", которое выдвинуло кандидатов на выборы гордумы. Лидер движения Анна Карвалейру устраивала перформансы и убеждала жителей с билбордов, что все они "негры". От представителей проекта досталось всем: чиновникам, единороссам, но особенно – коммунистам.

При этом КПРФ могла бы взять власть в гордуме, но половину ее кандидатов сняли после заявления партии-спойлера "Коммунисты России". Компартия в знак протеста организовала палаточный городок на одной из центральных площадей.

Венцом предвыборной кампании стала драка в Заксобрании между представителями ЕР и КПРФ. Потасовка произошла из-за плаката с надписью "Голубки", под которой разместили фотографии губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина. Фото прикрепили к трибуне во время сессии. Александр Чепухин из "Единой России" хотел убрать плакат, но тут на него набросился депутат от КПРФ Рамиль Хакимов. Юридических последствий драка не имела, но вызвала серьезный резонанс.

В Иркутске весь негатив был сосредоточен вокруг фигуры врио главы региона Игоря Кобзева. По мнению политолога Сергея Шмидта, Кобзев приехал в непростую область, где оказался в самых невыгодных условиях – пандемия, падение экономики. При этом его кампания не блистала креативом.

По данным независимых экзитполов, регион ожидал второй тур выборов, но на деле врио губернатора победил в первом. Одним из факторов, который принес ему победу, стала регистрация явного кандидата-спойлера Геннадия Щадова от КПСС. В то время как основной противник Кобзева – представитель КПРФ Михаил Щапов – набрал 25% голосов, Щадову отдали предпочтение 4,5% избирателей. Кобзев же выиграл с результатом 60%.

"Результат получен в кредит. Для сохранения губернаторского поста Кобзеву придется балансировать, принимая непопулярные меры в интересах Москвы, например, по сокращению регионального бюджета, параллельно идти на уступки бизнесу и серьезно работать над своим образом", – прокомментировал РБК итоги выборов политолог Евгений Минченко.

В других регионах избирательная кампания проходила намного спокойнее, все шло по годами отработанному сценарию: выдвижение – регистрация – агитация – голосование. Такое развитие событий устраивало и власть, и – в известной мере – оппозицию. Регионы оказались не готовы к конкурентной борьбе. В первую очередь с таким положением вещей смирились противники действующего режима. По большей части это связано с нехваткой политических ресурсов.

"В остальных случаях власти смогли либо договориться с оппозицией, либо просто не допустили ее до выборов. В целом выборы проходили спокойно: сняли кандидата – и ладно, зачистили поле – ну и хорошо. Наверно, в этом и есть скандальность. Выборы во многом безальтернативны и обескровлены, но никто из-за этого не волнуется", – констатирует Гращенков.

Больше плюрализма, меньше – ЕР

Результаты выборов в заксобрания и гордумы показывают падение рейтинга "Единой России" по сравнению с аналогичными кампаниями 2015 года. Это видно из сводных результатов голосования, доступных на сайте ЦИК. Плюс ко всему многие местные парламенты получили более широкое политическое представительство: по несколько мандатов смогли получить партии из второго и даже третьего "эшелона".

Эти тенденции заметны и по итогам выборов в Западной Сибири. Здесь крупнейшие кампании прошли в Томске и Новосибирске.

Так, на выборах в городскую думу Томска "Единая Россия" набрала 24,61%, на втором месте – КПРФ с 17,35%. По сравнению с 2015 годом партия власти недосчиталась почти 10%. ЛДПР и партия "Новые люди" набрали почти одинаково – 15,25 и 14,22% соответственно. Если для либерал-демократов этот результат выше среднего, говорит политтехнолог Константин Лукин, то проект Алексея Нечаева "Новые люди" получил невероятно высокие цифры. Здесь сыграл свою роль элемент новизны, отчасти их поддержали те, кто оказался против всех, предполагает эксперт.

В Новосибирской области в региональное Заксобрание лидирует "Единая Россия", набравшая привычные для этого региона цифры – 37,77% голосов. На втором месте КПРФ (17,30%), на третьем – ЛДПР (12,97%). Пятипроцентный барьер преодолели также партия "Новые люди" (7,28%), "Справедливая Россия" (5,82%) и "Партия пенсионеров" (5,63%). Для последней это также несомненный успех, подтверждает Константин Лукин.

Таким образом, в Заксобрании будут представлены сразу шесть политических сил, чего не случалось прежде. Очевидно, партии власти предстоит искать компромисс и вступать в политические союзы, чтобы иметь большинство при голосовании по важнейшим вопросам.

Немного иной расклад получился на выборах в горсовет Новосибирска. В представительный орган власти проходит восемь кандидатов от КПРФ (против 12 в прошлом созыве), четыре человека от ЛДПР, девять самовыдвиженцев, пять кандидатов от коалиции "Новосибирск 2020", по одному члену партии "Зеленых" и "Родины", а также 22 единоросса (против 33 в прошлом созыве). В итоге число представителей от "Единой России" и КПРФ существенно сократилось, с другой стороны – в совет прошли несколько независимых кандидатов. Этот результат показывает, что ЕР сдает свои позиции в столице СФО. Причем голоса избирателей уходят не традиционным парламентским партиям, а новым проектам либо самовыдвиженцам. Тенденция может носить долгосрочный характер, указывает Константин Лукин.

Индифферентный алтайский избиратель

В Алтайском крае крупных кампаний в рамках ЕДГ-2020 не было. Три округа в АКЗС ожидаемо выиграли единороссы с результатом 55-58%, в муниципалитетах большинство мандатов также оказалось за представителями партии власти – более 73%. Средняя явка на выборы в регионе составила 21,5%. При этом в Барнауле этот показатель оказался и вовсе в три раза ниже – 7,6%.

Политтехнолог Лукин пояснил amic.ru, что избиратели в регионе абсолютно индифферентны к избирательным кампаниям в силу их местечковости.

"Довыборы в Алтайское Заксобрание были отчасти интересны только в сельских округах. Кампании не имели общей повестки, затрагивали только небольшую часть территории региона, а потому ожидаемо прошли незамеченными", – полагает собеседник.

Прологом к 2021 году (одновременно пройдут кампании в Госдуму и АКЗС, – прим. ред.) выборы 13 сентября можно назвать чисто с технологической стороны, добавил Лукин.

Несмотря на то, что ЕДГ-2020 никак не повлиял на политическую стабильность в стране, он дал старт для новых политических проектов, часть из которых может "замахнуться" на места в следующем созыве Госдумы. Причем непарламентская оппозиция способна оставить за бортом нижней палаты парламента как минимум одну из партий большой четверки. Поэтому 2021 год, в отличие от нынешнего политического анабиоза, должен стать по-настоящему жарким.