Водитель на иномарке сбил девятилетнего мальчика в Барнауле

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что водитель иномарки сбил ребенка у дома № 167 по улице Гущина. В ГИБДД рассказали подробности инцидента.
"В ходе разбирательства предварительно установлено, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, допустил наезд на пешехода, мальчика 2011 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", – говорится в сообщении.
Пострадавшего мальчика отвезли в городскую больницу № 1, где ему оказали необходимую помощь. Госпитализация ребенку не потребовалась.
Комментарии
почему ребенок переходил в неустановленном месте,
как будут судить недородителей?
Водитель на иномарке - это прямо-таки статус..... С негативной коннотацией. Сравните с "водитель отечественного авто"... Совсем другой оттенок....
Да нет, что вы. Если руль торчит из бардачка, а само авто с японской помойки - управлять таким транспортом престижно каждому четкому пацанчику! А пешики под колесами - сами виноваты: дети быстро бегут, пенсы медленно ползут. Мешают, одним словом...
Торопиться не надо.
О, еще один с кредитным солярисом свой пук вставил