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Новости

Водитель на иномарке сбил девятилетнего мальчика в Барнауле

, ИА "Амител"
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что водитель иномарки сбил ребенка у дома № 167 по улице Гущина. В ГИБДД рассказали подробности инцидента. 

"В ходе разбирательства предварительно установлено, что водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, допустил наезд на пешехода, мальчика 2011 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

Пострадавшего мальчика отвезли в городскую больницу № 1, где ему оказали необходимую помощь. Госпитализация ребенку не потребовалась. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.09.2020 15:34
- гость -

почему ребенок переходил в неустановленном месте,
как будут судить недородителей?

18.09.2020 15:42
- гость -

Водитель на иномарке - это прямо-таки статус..... С негативной коннотацией. Сравните с "водитель отечественного авто"... Совсем другой оттенок....

18.09.2020 16:07
- гость -

Да нет, что вы. Если руль торчит из бардачка, а само авто с японской помойки - управлять таким транспортом престижно каждому четкому пацанчику! А пешики под колесами - сами виноваты: дети быстро бегут, пенсы медленно ползут. Мешают, одним словом...

18.09.2020 16:23
гость

Торопиться не надо.

18.09.2020 16:56
Гость

О, еще один с кредитным солярисом свой пук вставил

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