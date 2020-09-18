34 млн рублей направили власти на благоустройство Новоалтайска

В Новоалтайске продолжаются работы по благоустройству общественных территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На эти цели направили 34 миллиона рублей из краевого и федерального бюджетов.

По информации пресс-службы регионального Министерства строительства и ЖКХ, работы уже завершились в сквере Октябрьском. На ранее не обустроенной территории уложили асфальт, установили фонари и скамейки, посадили газон и кустарники. Место теперь украшают фигуры персонажей басни Крылова и декоративные светящиеся цветы. Стоимость строительства составила около 20 миллионов рублей.

Помимо этого, строители работают в сквере возле школы № 30 по улице 40 лет Победы. На участке уже спилили старые тополя и заасфальтировали дорожки. Сейчас там устанавливают скамьи, урны и светодиодное освещение, а главным элементом парка станет звезда, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также в городе благоустраивают пять дворов.

В министерстве отметили, что в 2020 году число участников нацпроекта "Жилье и городская среда" в Алтайском крае увеличилось до 42 муниципалитетов, 30 из которых – поселки с численностью населения свыше пяти тысяч человек. Ожидается, что в 2021 году количество участников достигнет 55 населенных пунктов.