CNN: неизвестные отправили Дональду Трампу посылку с ядом

ФБР проводит проверку по сообщениям об отравленной посылке на имя Дональда Трампа. При этом в ведомстве не раскрыли детали происшествия. Об этом сообщает РИА "Новости".

"ФБР и наши партнеры в секретной службе США и службе почтовой инспекции ведут расследование относительно подозрительного письма, посланного на почтовый адрес правительственного объекта США. В настоящий момент угрозы общественной безопасности нет", – говорится в сообщении ФБР.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщал о том, что в посылке на имя президента Америки обнаружили сильнодействующий яд рицин.