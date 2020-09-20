CNN: неизвестные отправили Дональду Трампу посылку с ядом

ФБР проводит проверку по сообщениям об отравленной посылке на имя Дональда Трампа. При этом в ведомстве не раскрыли детали происшествия. Об этом сообщает РИА "Новости".
"ФБР и наши партнеры в секретной службе США и службе почтовой инспекции ведут расследование относительно подозрительного письма, посланного на почтовый адрес правительственного объекта США. В настоящий момент угрозы общественной безопасности нет", – говорится в сообщении ФБР.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщал о том, что в посылке на имя президента Америки обнаружили сильнодействующий яд рицин.
Комментарии
СиэНэН канал демократов-глобалистов, все что с него озвучивается необходимо пять раз отфильтровывать!!! Поговаривают что и ФоксНьюс выкупила какая-то компания за цену сопоставимую с одной третью бюджета РФ!!!???
И это все ради того что бы влиять на сознание миллионов!!!
А вы говорите - Теории заговора Нет!?
ТАКИЕ деньжищи на это выделять, ну чистый альтруизм...
Примитивные вы мои.
10:58
Иди телеканал Звезда смотри, Уася. Зачем ты смотришь СИИ?
Если долго смотреть в РИА Новости, то РИА Новости начнёт смотреть в тебя.
Интересно, Путину шлют. Или он никому не интересен.
11:31
- гость -
Интересно, Путину шлют. Или он никому не интересен.
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В смысле? Ну если только по возврату отсылают, если ФБР не забирает. Смеюсь.
смотрим ТВ Звезда, а CNN только для Уасей))
Люди не могут какой-нибудь документ передать лично в руки президенту маломальски большой страны, через кордон секретарей, спецслужб, спец поваров, спец уборщиц, спец, спец, спец... А вы говорите письмо отправленное в руки президенту? Максимум почтальонов потравить и некоторых из первого звена администрации...
Если эту тему серьёзно обсуждать, то это говорит о слабоумии...