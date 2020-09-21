Тяга сильной половины человечества к пышнотелым дамам связана не только с фигурой, но и с рядом качеств, которыми зачастую обладают такие женщины.

Как пишет турецкая газета Milliyet, в первую очередь интерес связан с едой. Также опрошенные мужчины заявили, что пышных дам приятнее обнимать. Кроме того, респонденты отметили оптимизм и игривый характер полных женщин, а также их разговорчивость.

Кроме того, такие дамы кажутся мужчинам более здоровыми, жизнелюбивыми и сильными.

Ранее amic.ru писал об ученых, которые рассказали, как должно выглядеть идеальное женское тело. Оказалось, что такой фигурой обладает британская актриса и фотомодель Келли Брук.