Тяга сильной половины человечества к пышнотелым дамам связана не только с фигурой, но и с рядом качеств, которыми зачастую обладают такие женщины.
Как пишет турецкая газета Milliyet, в первую очередь интерес связан с едой. Также опрошенные мужчины заявили, что пышных дам приятнее обнимать. Кроме того, респонденты отметили оптимизм и игривый характер полных женщин, а также их разговорчивость.
Кроме того, такие дамы кажутся мужчинам более здоровыми, жизнелюбивыми и сильными.
Ранее amic.ru писал об ученых, которые рассказали, как должно выглядеть идеальное женское тело. Оказалось, что такой фигурой обладает британская актриса и фотомодель Келли Брук.
Комментарии
В корне не согласен с заявлением, что мужчинам нравятся полные дамы. Подавляющему большинству не нравятся. Но всегда есть извращенцы.
Писатель походу сам извращенец
Или урка-заочник
21.09.2020 10:12
- гость -
Значит, по-вашему, полные люди - извращенцы? Ну и логика и вас.
Полностью согласен, я мужчина 35+, и сколько себя помню пышненькие мне всегда больше нравились и по фигуре и по характеру. А вот худые как то отталкивают, злые они какие-то и голодные.
21.09.2020 10:20
- гость -
Не так, те которым нравятся жирные - извращенцы.
Не тянет ни к толстым, ни к худющщим.... спортивные - самое оно!
Ученые турецкие - в их культуре было принято чтоб баба была с жирком.....
21.09.2020 10:28
- гость -
Вы никогда не замечали, что у полных обычно и жены нехудые.
Пышненькие и жирные это разные категории женщин, одно это приятные изгибы тела, чем всю историю славились русские женщины, а вот ожирение это болезнь, но опять же не их вина, это качество пищи.
Никогда не тянуло и не тянет ни к полным, ни к пышненьким, ни тем более к жирным. Люблю девушек подтянутых, с хорошей, пропорциональной фигурой.
Авторство статьи - турецкая газета Мюллиет)
Что ждать от турков) Они привыкли там жирненьких Наташ обслуживать)
респонденты отметили игривый характер полных женщин, а также их
разговорчивостьсговорчивость
Жоржик ты извращенец со скелетами любишь спать, на костях жестко наверное?
Жировые складки и целлюлит? Нет, извините, лапайте сами.
Спасибо, полапаем, а Вы тритесь об кости, те кому нравятся девочки костлявые, с узким тазом,по мнению некоторых вречей - латентные.
21.09.2020 11:05
- гость -
Жиробасину зацепило однако Что, мужики не смотрят на тебя ? Ну дак следи за собой, за фигурой, занимайся спортом, твое отвисшее сало никому не интересно. Благо стройных девушек достаточно в Барнауле.
Фууу... блин! блюээээээээ... то какое , Как мне теперь это развидеть то.
Женщина должна быть такая.... чтобы её на руках носить! А не по дороге катить....
месному
но дистрофичек-анорексичек тоже не надо.......