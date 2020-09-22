Депутат Алтайского Заксобрания Сергей Бенслер вошел в топ-6 рейтинга по площади землевладений среди российских госслужащих и парламентариев по версии Forbes. Компанию Бенслеру составили еще несколько депутатов из регионов, а также губернатор Брянской области.

Депутат АКЗС по итогам 2019 года задекларировал 220 земельных участков общей площадью 175,5 кв. км. Это позволило занять ему 4-ое место в рейтинге крупнейших российских латифундистов. На сайте Заксобрания указано, что он возглавляет агропромышленную компанию "Колос", занятую выращиванием зерновых культур. Помимо 220 земельных участков, Бенслер задекларировал три жилых дома, три квартиры, нежилое здание и машиноместо, а также семь автомобилей. Годовой доход Сергея Бенслера — 2,278 млн рублей.

Кроме Бенслера в списке самых крупнейших собственников земли фигурируют губернатор Брянской области Александр Богомаз, депутат законодательного собрания ЯНАО Василий Крюк, депутат Псковского областного собрания Виктор Гречин, депутат Верховного Совета Хакасии Владимир Санников и депутат Воронежской облдумы Александр Князев.

Сергей Бенслер родился 27 июня 1964 года в селе Покровка Локтевского района Алтайского края. В 1982 году поступил в Алтайский сельскохозяйственный институт, на отделение ветеринарии. Окончив его в 1987 году, в течение пяти лет работал ветврачом в колхозе "Страна Советов". В январе 1992 года создал собственное предприятие ТОО "Анвис". В 2001 году ТОО "Анвис" было реорганизовано в СПК "Покровский", где Бенслер был председателем. В 2005 году после слияния СПК "Покровский" и производственного предприятия "Страна Советов" было образовано ООО "Колос", который Сергей Бенслер возглавляет по настоящее время. Женат, есть две дочери.