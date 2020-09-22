Эксперт рассказал, когда лучше просить повышения зарплаты

Осень – лучшее время для того, чтобы просить повышения зарплаты. Об этом в эфире радио Sputnik заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.
В конце календарного года большинство компаний принимает бюджеты на следующий год, а зарплаты сотрудников – одна из наибольших частей расходов.
"Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета", – сказала рекрутер.
Она добавила, что ваша просьба должна быть обоснованной. Для этого стоит подобрать аргументы. Кроме того, не нужно шантажировать работодателя тем, что вас приглашают на другое место работы.
Комментарии
Какое место нужно лизать барину?