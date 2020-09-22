Эксперт рассказал, когда лучше просить повышения зарплаты

Осень – лучшее время для того, чтобы просить повышения зарплаты. Об этом в эфире радио Sputnik заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

В конце календарного года большинство компаний принимает бюджеты на следующий год, а зарплаты сотрудников – одна из наибольших частей расходов.

"Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета", – сказала рекрутер.

Она добавила, что ваша просьба должна быть обоснованной. Для этого стоит подобрать аргументы. Кроме того, не нужно шантажировать работодателя тем, что вас приглашают на другое место работы.