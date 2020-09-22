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Эксперт рассказал, когда лучше просить повышения зарплаты

, ИА "Амител"
Свою просьбу нужно обосновать
Фото: ysia.su

Фото: ysia.su

Осень – лучшее время для того, чтобы просить повышения зарплаты. Об этом в эфире радио Sputnik заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

В конце календарного года большинство компаний принимает бюджеты на следующий год, а зарплаты сотрудников – одна из наибольших частей расходов. 

"Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета", – сказала рекрутер.

Она добавила, что ваша просьба должна быть обоснованной. Для этого стоит подобрать аргументы. Кроме того, не нужно шантажировать работодателя тем, что вас приглашают на другое место работы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.09.2020 10:25
ППШариков

Какое место нужно лизать барину?

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