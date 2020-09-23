Бочкаревский пивоваренный завод подключился к реализации нацпроекта

18 сентября на ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" состоялось стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В мероприятии приняли участие эксперты регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), а также представитель Минэкономразвития Алтайского края.

Бочкаревский пивоваренный завод стал участником третьей волны реализации нацпроекта. Предприятие входит в пятерку крупнейших пивоваренных компаний Сибири. Основные направления деятельности завода – производство и реализация натуральных напитков: пива, кваса, лимонадов, питьевых, минеральных и лечебно-столовых вод. Портфель компании включает более 100 наименований продукции.

Сейчас предприятие завершило так называемый "этап подготовки", который включает диагностику производственной деятельности, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы и ее обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков. В качестве пилотного был выбран участок производства безалкогольных напитков.

В начале совещания выступил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. Он рассказал о поддержке занятости для предприятий – участников национального проекта на федеральном и региональном уровнях. Гендиректор завода Вадим Смагин уведомил об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта и отметил значимость результатов для каждого сотрудника.

Руководитель проекта от РЦК Дмитрий Сахаров представил нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", обозначил перед сотрудниками предприятия порядок и особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Руководитель рабочей группы Оксана Дегтярева представила информацию о выбранном потоке, показателях успешности проекта, о прошедшем обучении участников рабочей группы. Кроме того, она рассказала о системе мотивации сотрудников за достигнутый результат по итогам работы за квартал и полугодие.

Следующие три месяца эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.