Михаил Плешивцев возглавил УГОЧС и ПБ в Алтайском крае

Управление по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае возглавил Михаил Плешивцев. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Плешивцев — полковник внутренней службы в отставке. Имеет серьезный опыт работы в органах внутренних дел МВД России, Управлении Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю.

"Мы ожидаем большей эффективности в работе управления, и это во многом зависит от руководителя. Уверен, это будет совместная выстроенная работа и четкое понимание задач, которые стоят перед всеми подразделениями", — отметил заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Михаил Плешивцев выразил благодарность за оказанное доверие и заверил, что все задачи управления будут решены.