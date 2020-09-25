Заместителя мэра уволили за поддержку протестов в Белоруссии

Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили за высказывания о протестах в Белоруссии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава города Иван Имгрунт заявил, что высказывания Загорцева "несовместимы с должностью заместителя".

"Решение принято в связи с тем, что выяснилось [про] его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно", – сказал градоначальник.

Открытое видеообращение Загорцев записал незадолго до своего вступления в должность. Он призвал россиян не вмешиваться в дела соседей и поддержал протестующих белорусов. Загорцев сказал, что гордится своими детьми, которые в первые дни пошли на баррикады.