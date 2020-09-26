Американский рэпер Ice Cube сыграет в новом фильме Тимура Бекмамбетова, который он снимает в формате screenlife для студии Universal. Об этом сообщает РИА "Новости".

Подробностей о картине пока нет. Известно, что речь идет о научно-фантастическом триллере, который затронет конфликт права на личную жизнь и внешнего контроля. Команда планирует приступить к съемкам в конце сентября.

Режиссером картины выступит Рич Ли, сценаристом – Кеннет Гольд. Тимур Бекмамбетов и Патрик Айелло станут продюсерами фильма.

Ice Cube – один из родоначальников гангста-рэпа. Американский рэпер, актер, сценарист, режиссер и композитор.