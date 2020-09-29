В Алтайском крае отремонтируют третью федеральную трассу

Росавтодор озвучил планы ремонта федеральной трассы Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ упрдор "Алтай", теперь в управлении федеральной структуры находятся 389 км дороги. При этом нормативам соответствует только около 20% от общей протяженности.

"В первую очередь дорожники проведут работы на наиболее проблемных участках. В Мамонтовском районе в 2021 году начнут капитальный ремонт двух объектов (158-167 км, 178-185 км), еще для двух отрезков в Романовском районе общей протяженностью 15 км подготовят проектную документацию. Кроме того, планируется поэтапная разработка проекта на устранение 45-километрового щебеночного разрыва перед Кулундой", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в список на первоочередной ремонт вошел обход Павловска и один из наиболее загруженных участков – от Барнаула до села Шахи. В частности, запланированы ремонтные работы на путепроводе через железную дорогу на выезде из краевой столицы, на мостах через реки Касмала, Ребриха и Калманка.

Как ранее писал amic.ru, в июне было подписано постановление правительства РФ "О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения".

Согласно документу, в перечень федеральных трасс внесена автодорога Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан, имеющая важное межгосударственное значение, – она соединяет столицу региона и ряд районных центров, а также имеет выход на Казахстан.

Первоначально указанный объект должен был стать федеральным в 2027 году. Благодаря инициативе губернатора края о включении дороги в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы при взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом удалось перенести срок передачи на семь лет раньше.