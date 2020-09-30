В Алтайском крае директора ЧОП оштрафовали за наем двух бывших полицейских

В Новоалтайске директора частной охранной организации оштрафовали на 20 тысяч рублей за наем двух бывших полицейских без уведомления ГУ МВД, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Согласно ст. 64.1 ТК РФ, нанимая бывшего государственного или муниципального служащего в течение двух лет после его увольнения, работодатель обязан сообщать о заключении трудового договора по последнему месту его службы.

Директор ООО ЧОО "Дозор", в нарушение закона, наняв двух бывших сотрудников МВД, не предоставил в установленный срок сведения о заключении договора. Суд принял решение и привлек главу организации к административной ответственности, назначив штраф в размере 20 тысяч рублей.